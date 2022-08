Oppo A77 4G lance avec Helio G35 et caméra principale 50MP

Oppo a un nouveau téléphone de série A pour le marché indien baptisé Oppo A77 4G. Il s’agit d’une offre de milieu de gamme avec un écran LCD IPS de 6,56 pouces, un chipset Helio G35 et une caméra principale de 50 MP. Oppo a précédemment lancé son A77 5G en juin, bien que cet appareil dispose d’un chipset Dimensity 810 et d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Le nouvel Oppo A77 4G est doté d’un écran LCD IPS de 6,56 pouces avec une résolution HD+ et un taux de rafraîchissement standard de 60 Hz. Il y a une découpe en forme de goutte d’eau sur le dessus pour la caméra selfie 8MP. L’arrière abrite une caméra principale de 50 MP et un assistant de profondeur de 2 MP.









Oppo A77 4G en orange coucher de soleil

Le téléphone est résistant à la poussière IP5X et à l’eau IPX4. Le Helio G35 de MediaTek est à la barre, aidé par 4 Go de RAM tandis que le stockage est de 64 Go et est extensible via la fente pour carte microSD. Il y a une batterie de 5 000 mAh avec un support de charge de 33 W. Le front logiciel est couvert par ColorOS 12.1 basé sur Android 12.









Oppo A77 4G en bleu ciel

Oppo A77 4G est disponible en Sunset Orange qui présente un design en cuir de fibre de verre qui a fait ses débuts sur les couleurs Oppo F21 Pro et Sky Blue. Le prix est fixé à 15 499 INR (196 $) pour la version unique de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage.

La source