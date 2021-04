Oppo a rafraîchi la gamme de la série A avec les nouveaux Oppo A74 4G et Oppo A74 5G. Les téléphones succèdent à la série Oppo A73 lancée en octobre de l’année dernière et sont actuellement disponibles dans certains pays comme la Thaïlande, les Philippines et le Cambodge. La variante 5G de l’Oppo A74 comprend quatre caméras arrière, une batterie de 5000 mAh et un processeur Qualcomm Snapdragon 480 pour activer la connectivité 5G. D’autre part, l’Oppo A74 4G porte trois caméras à l’arrière, un 5000mAh et un écran AMOLED au lieu d’un panneau LCD disponible sur son frère. Les deux téléphones prennent en charge une charge rapide de 18 W. Les détails de la disponibilité globale des deux smartphones ne sont pas clairs pour le moment. Pendant ce temps, Oppo lancera l’Oppo F19 en Inde plus tard dans la journée.

À partir de l’Oppo A74 5G, le téléphone dispose d’un écran Full HD + de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un rapport hauteur / largeur de 20: 9. Sous le capot, l’appareil porte le processeur Qualcomm Snapdragon 480 conçu pour les smartphones à petit budget afin d’activer la connectivité 5G. Le smartphone dispose également de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage intégré extensible via une carte microSD. Ses quatre caméras arrière sont logées dans un module rectangulaire qui adopte une finition de couleur noire.

Le système de caméra arrière comprend un appareil photo principal de 48 mégapixels, un appareil photo secondaire de 8 mégapixels et deux tireurs de 2 mégapixels. La caméra principale est capable de filmer des vidéos Full-HD à 30 ips. Pour les selfies et les appels vidéo, il y a une caméra selfie de 16 mégapixels à l’intérieur de la découpe perforée dans le coin supérieur gauche. Les autres caractéristiques notables du téléphone incluent la 5G, un lecteur d’empreintes digitales latéral et une batterie de 5000 mAh prenant en charge une charge de 18 W. Le téléphone est répertorié sur des sites de commerce électronique tels que Shopee et Lazada (spécifiques à la Thaïlande), mais n’apparaît pas encore sur les sites Web officiels d’Oppo. L’Oppo A74 5G semble avoir un seul modèle de stockage de 6 Go + 128 Go pour 9998 THB (environ 23700 Rs).

Alors que la variante 4G de l’Oppo A74 est actuellement répertoriée sur le site officiel spécifique au Cambodge et sur la plate-forme de commerce électronique Shopee spécifique aux Philippines. L’Oppo A74 4G dispose d’un écran Full-HD + AMOLED de 6,5 pouces mais avec un taux de rafraîchissement standard de 60 Hz et un rapport hauteur / largeur de 20: 9. Sous le capot, il y a le SoC Qualcomm Snapdragon 662 octa-core associé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il est également livré avec ColorOS 11.1 basé sur Android 11. La variante 4G de l’Oppo A74 dispose d’une triple caméra arrière de 48 mégapixels accompagnée de deux tireurs de 2 mégapixels. À l’avant, il y a un appareil photo de 16 mégapixels qui prend en charge des modes tels que panorama, portrait, nuit, time-lapse, embellissement de selfie, etc. D’autres caractéristiques notables incluent la 4G, le Wi-Fi bi-bande et un 5000 mAh prenant en charge une charge rapide de 18 W. Son prix est fixé à 11 499 PHP (environ 17 400 Rs).

Notamment, les spécifications et l’apparence de l’Oppo A74 4G correspondent à l’Oppo F19 actuellement répertorié sur le site Oppo Sri Lanka.