La certification révèle que l’A74 4G offre une résolution d’affichage de 1080 x 2400 pixels et est alimenté par le Snapdragon 662 aux côtés de 6 Go de RAM. La façade logicielle est probablement couverte par Android 11 avec le ColorOS 11.1 d’Oppo en haut. Le même appareil portant le numéro de modèle CPH2219 figurait auparavant dans les bases de données de la FCC, du Bureau of Indian Standards, du TKDN, de la Commission économique eurasienne et de la Wi-Fi Alliance.

