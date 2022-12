Oppo A58x 5G apporte des spécifications et une conception familières avec quelques rétrogradations

L’Oppo A58 a un peu plus d’un mois et la marque a déjà sorti une autre déclinaison baptisée Oppo A58x. Les différences entre les deux appareils sont peu nombreuses et se résument à l’appareil photo et à la vitesse de charge. Le nouvel A58x apporte un appareil photo principal de 13 MP à l’arrière et bien qu’il ait la même capacité de batterie de 5 000 mAh, les vitesses de charge sont limitées à seulement 10 W contre 33 W sur l’A58.







Spécifications clés de l’Oppo A58x

Le reste de la fiche technique est identique sur les deux appareils avec un écran LCD de 6,56 pouces de résolution HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le téléphone apporte également un chipset Dimensity 700 associé à 6/8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le côté logiciel est couvert par ColorOS 12.1 au-dessus d’Android 12.











Oppo A58x en noir, bleu et violet

Oppo A58x est proposé en noir, bleu et violet et coûte 1 200 CNY (173 $) et est disponible pour les pré-réservations via le site Web en ligne d’Oppo.

La source (en chinois)