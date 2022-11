Oppo A58 devient officiel avec le SoC Dimensity 700 et l’appareil photo 50MP

L’Oppo A58 a fait ses débuts officiels aujourd’hui, propulsé par le SoC Dimensity 700 et ColorOS 12.1 basé sur Android 12. Le téléphone est disponible en trois configurations de mémoire – 6 Go/128 Go, 8 Go/128 Go et 8 Go/256 Go et vous obtenez un emplacement pour carte microSD pour l’extension de stockage dans tous les cas.

L’Oppo A58 mesure 7,99 mm d’épaisseur, pèse 188 g et contient un écran LCD HD+ 90 Hz de 6,56 pouces avec une encoche pour la caméra selfie 8 MP. À l’arrière, nous avons une bande verticale alignée à gauche couvrant plus de la moitié de la longueur du panneau arrière. Il arbore le texte “Innovation AI Camera” et deux grands cercles – le premier cercle abrite un seul appareil photo, et l’autre a un appareil photo et un flash LED.

L’un d’eux est l’appareil photo principal utilisant un capteur 50MP, tandis que l’autre est un capteur de profondeur 2MP (et non une unité 108MP comme précédemment revendiqué). L’ensemble du package est alimenté par une batterie de 5 000 mAh avec un support de charge de 33 W.

Le reste des points forts de l’Oppo A58 comprend un lecteur d’empreintes digitales latéral, une connectivité 5G, une prise casque 3,5 mm et USB-C. Le smartphone est étanche à la poussière et à l’eau IP54 et dispose de deux haut-parleurs avec audio DIRAC.

L’Oppo A58 est disponible en noir, violet et bleu, et son modèle 8 Go/256 Go est déjà en précommande en Chine via le site officiel de l’entreprise pour 1 699 CNY (234 $/234 €), avec des ventes commençant le 10 novembre. Il n’y a aucun mot sur le prix et la disponibilité des autres versions.

La source (en chinois)