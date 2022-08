Oppo A57s et A57e deviennent officiels : des téléphones similaires avec des appareils photo différents

Oppo a ajouté deux nouveaux smartphones à sa gamme A57, appelés A57s et A57e, qui sont des smartphones similaires avec quelques différences.

Oppo A57s

Parlons d’abord des Oppo A57. Il est alimenté par le SoC Helio G35, exécute ColorOS 12.1 basé sur Android 12 et est livré dans une configuration de mémoire unique de 4 Go/64 Go. Cependant, la fonction d’extension de RAM vous permet d’ajouter virtuellement 4 Go de RAM supplémentaire en utilisant le stockage interne du smartphone, et le combiné dispose également d’un emplacement pour carte microSD pour une extension de stockage jusqu’à 1 To.

L’Oppo A57s est construit autour d’un écran LCD de 6,56″ de résolution HD+. Il est protégé par Panda Glass et dispose d’une encoche pour la caméra selfie 8MP. La caméra principale – utilisant un capteur 50MP – est placée à l’intérieur de l’îlot rectangulaire à l’arrière avec un 2MP unité monochrome et un flash LED.

L’Oppo A57s est classé IP54, intègre une puce NFC et dispose d’un lecteur d’empreintes digitales latéral pour un déverrouillage sans mot de passe. Il est également livré avec une prise casque 3,5 mm, des haut-parleurs stéréo ultra-linéaires et un son Dirac 3.0.

Une batterie de 5 000 mAh chargée via un port USB-c jusqu’à 33 W permet de maintenir l’ensemble du package opérationnel. Si tout cela vous semble familier, c’est parce que l’Oppo A57s est une version de l’Oppo A57 4G disponible en Inde. Ce dernier arbore un appareil photo principal de 13 MP et dispose de plusieurs options de mémoire, mais n’est pas livré avec des haut-parleurs NFC et stéréo.

L’Oppo A57s est disponible en Starry Black et Sky Blue. Il est répertorié sur le site Web croate d’Oppo, mais son prix et sa disponibilité ne sont pas connus.

Oppo A57e

Nous avons déjà mentionné que les A57 et A57e sont des smartphones similaires. Eh bien, l’Oppo A57e est essentiellement le A57 avec un appareil photo principal de 13 MP sans haut-parleurs stéréo ni NFC à bord. Il est également livré avec Bluetooth 5.2 au lieu de 5.3.

Vous pouvez également appeler l'Oppo A57e une version de l'A57 4G avec Bluetooth 5.2 et une seule option de mémoire – 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.









Oppo A57e

L’Oppo A57e est disponible en vert et noir et est disponible à l’achat en Inde via Flipkart pour 13 999 INR (175 $ / 175 €). On ne sait pas pourquoi Oppo a lancé l’A57e en Inde alors que l’A57 4G est également vendu au même prix via son site officiel (encore plus bas sur Amazon.fr) avec la même quantité de RAM et de stockage.

Source 1 (en croate), Source 2