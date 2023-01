Oppo A56s fait ses débuts avec un design et des spécifications familiers

Le dernier smartphone économique d’Oppo est l’Oppo A56 et bien qu’il puisse sembler nouveau, il ne s’agit en fait que d’un Oppo A57 rebadgé qui a été lancé en avril. L’A56s apporte exactement les mêmes spécifications que l’A57 bien qu’il soit désormais livré avec 8 Go de RAM en standard.









Oppo A56s en Deep Sea Blue et Quiet Night Black

Oppo A56s obtient un écran LCD IPS de 6,56 pouces avec une résolution HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le téléphone est équipé du chipset Dimensity 810 de MediaTek, de 8 Go de RAM et de 128/256 Go de stockage. Il y a une caméra principale de 13MP à l’arrière à côté d’une unité de profondeur de 2MP. Le téléphone démarre Android 12 avec ColorOS 12 sur le dessus et contient une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 10 W.

Oppo A56s est disponible dans les couleurs Deep Sea Blue et Quiet Night Black. Le prix commence à 1 099 CNY (161 $) pour la version 8/128 Go et monte à 1 299 CNY (190 $) pour la version 8/256 Go.

Source (en chinois)