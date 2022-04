Oppo A55s 5G dévoilé – une version A55 5G moins chère

Oppo vient de dévoiler un quatrième téléphone portant le nom de modèle « A55 » – eh bien, celui-ci est un Oppo A55s 5G, pour être précis. La signification du « s » n’est pas tout à fait claire, car le téléphone est fondamentalement le même que l’Oppo A55 5G. Il convient de noter que cela est assez différent des autres Oppo A55s 5G, qui ont été lancés au Japon. Il y a aussi le modèle 4G, Oppo A55.















Oppo A55s 5G

Oppo a de nouveau choisi le chipset Dimensity 700 pour alimenter le téléphone, une puce de 6 nm avec deux cœurs Cortex-A78 (2,4 GHz), six A55 (2,0 GHz) et un GPU Mali-G68 MC4. Et un modem sub-6 5G, bien sûr, un argument de vente clé par rapport au 4G A55. Soit dit en passant, l’Oppo A55s 5G pour le Japon utilisait un Snapdragon 480.

L’A55 5G d’origine avait 4 Go de RAM comme base, celui-ci commence à 6 Go. Il existe également une option pour 8 Go de RAM (LPDDR4x dans les deux cas), le stockage est toujours de 128 Go avec la possibilité d’en ajouter via la fente pour carte microSD. Notez que ColorOS 11.1 peut ajouter 2 Go de RAM virtuelle (et oui, le téléphone tourne sous Android 11).









Oppo A55s 5G : Jeu de puces Dimensity 700 • Batterie de 5 000 mAh

L’écran est un écran LCD de 6,5 pouces avec une résolution HD+ (20:9) et un taux de rafraîchissement standard de 60 Hz, tout comme l’A55 5G (et contrairement aux autres A55s 5G, qui ont un écran HD+ de 90 Hz). L’écran a 4 096 niveaux de gradation, mais nous n’avons vu aucune mention de la luminosité attendue. Pas de verre trempé non plus.

Le trou de perforation pour la caméra selfie contient un capteur de 8 MP. À l’arrière se trouve une triple caméra comprenant un module principal de 13 MP, une caméra macro de 2 MP (distance de mise au point de 4 cm) et un capteur de profondeur de 2 MP. Encore une fois, rien n’a changé ici – les trois modèles A55 5G ne sont pas à la hauteur de leur frère 4G dans le département de la caméra (50 + 2 + 2 MP à l’arrière, 16 MP à l’avant).

Même chose avec la batterie – les trois modèles ont des cellules d’alimentation de 5 000 mAh, mais les 5G n’ont pas de charge rapide (le 4G se charge à 18 W). L’emballage de vente au détail contient un chargeur, un câble USB A vers C, un étui de protection et quelques autres éléments de base. Le A55s 5G japonais a une batterie plus petite de 4 000 mAh, c’est vraiment un téléphone différent malgré le nom identique.

L’Oppo A55s 5G est en pré-commande en Chine aujourd’hui, les ventes débuteront le 25 (lundi prochain). Le modèle de base 6/128 Go coûte 1 100 CNY (175 $/160 €/13 000 ₹), tandis qu’une unité avec 8 Go de RAM peut être la vôtre pour 1 200 CNY (190 $/175 €/14 500 ₹).

C’est la plus grande différence entre le modèle « s » et son prédécesseur – l’A55 5G lancé à un prix plus élevé l’année dernière, 1 600 CNY. Et il n’est plus disponible non plus, il s’agit donc plutôt d’un Oppo A55 5G (2022). Les autres A55 5G n’ont jamais quitté le Japon, nous ne pouvons donc pas faire de comparaison de prix directe.







Oppo A55s 5G en trois couleurs

Il devrait y avoir trois coloris – Bleu, Or et Noir – mais nous ne voyons que les options Bleu et Noir dans la boutique en ligne Oppo (suivez le lien Source si vous souhaitez pré-commander).

La source (en chinois) | Passant par