Oppo a actualisé sa gamme de smartphones de la série A avec le nouvel Oppo A55 5G. Le smartphone prend en charge la connectivité 5G, comme son nom l’indique, et dispose également du processeur MediaTek Dimensity 700, sous le capot. Il contient en outre trois caméras arrière et une seule caméra selfie à l’intérieur de l’encoche en forme de goutte d’eau. L’appareil est disponible dans les options de couleur Brisk Blue et Rhythm Black.

L’Oppo A55 5G coûte 1599 CNY (environ 18000 Rs) pour l’option de stockage unique de 6 Go de RAM + 128 Go en Chine. Les clients peuvent acheter le smartphone en deux options de couleur sur les canaux officiels Oppo, ainsi que sur la plate-forme de commerce électronique chinoise JD.com. La société n’a pas encore annoncé ses détails de disponibilité mondiale.

En termes de spécifications, l’Oppo A55 5G arbore un écran LCD HD + de 6,5 pouces (720×1 600 pixels) avec un ratio écran / corps de 88% et un taux de rafraîchissement standard de 60 Hz. Il est livré avec le SoC octa-core MediaTek Dimensity 700 associé à 6 Go de RAM. Le stockage intégré de 128 Go peut être étendu jusqu’à 1 To avec une carte microSD supplémentaire. Le smartphone prend en charge les cartes double SIM et exécute ColorOS 11 basé sur Android 11 prêt à l’emploi.

Ses trois caméras arrière sont logées à l’intérieur d’un module de caméra arrière aligné verticalement qui comprend le flash LED. La configuration de la caméra arrière comprend un appareil photo principal de 13 mégapixels avec une ouverture f / 2,2, un appareil photo macro 2 mégapixels avec une ouverture f / 2,4 et un appareil photo portrait de 2 mégapixels avec une ouverture f / 2,4. À l’avant, il y a une caméra selfie de 8 mégapixels avec une ouverture f / 2.0 pour les selfies et les appels vidéo. L’application appareil photo de l’Oppo A55 5G est préchargée avec des modes tels que scène de nuit, professionnel, panoramique, portrait, time-lapse, ralenti, super texte, ultra-clair, etc.

Parmi les autres caractéristiques notables du smartphone, citons la prise audio 3,5 mm, le Wi-Fi 802.11ac, le scanner d’empreintes digitales monté sur le côté et Bluetooth v5.1. L’Oppo A55 5G contient une batterie de 5000 mAh qui se recharge rapidement de 10 W via le port USB-C.