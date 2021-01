Oppo a annoncé un autre smartphone abordable dans son pays d’origine. Il s’appelle Oppo A55 5G et est livré avec un chipset Mediatek Dimensity 700 et une grosse batterie.

Le chipset Dimensity 700 a ses puissants cœurs Cortex-A76 cadencés à 2,2 GHz et six unités Cortex-A55 écoénergétiques cadencées à 2 GHz. La puce est accompagnée de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage et Oppo a fourni à l’A55 5G un emplacement microSD pour une extension supplémentaire.

L’avant est occupé par un écran LCD de 6,5 pouces qui a une résolution HD + plutôt peu impressionnante et un taux de rafraîchissement standard de 60 Hz. Le panneau a une encoche en forme de goutte d’eau avec une caméra 8MP f / 2.0 imbriquée à l’intérieur.

Il y a trois autres appareils photo à l’arrière – 13MP principal avec un objectif f / 2.2 et deux prises de vue auxiliaires 2MP f / 2.4 – l’un pour une profondeur supplémentaire des portraits, l’autre pour les gros plans. En raison des limitations du chipset, l’Oppo A55 5G enregistre des vidéos jusqu’à 1080p à 30 ips, tandis que les clips au ralenti sont plafonnés à 720p.

Le téléphone a une grosse batterie de 5000 mAh qui n’a peut-être pas de charge rapide (seulement 5V / 2A, soit 10W), mais au moins il y a un port USB-C en bas, à côté de la prise audio 3,5 mm. Le lecteur d’empreintes digitales se trouve sur le côté, à l’intérieur de la touche d’alimentation.

Le téléphone est déjà en vente dans les propres canaux de distribution d’Oppo à travers la Chine, y compris les principaux détaillants en ligne comme Tmall et Suning. Il en coûte 1599 CNY, soit environ 245 $ / 200 €.

