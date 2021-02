Oppo A54 5G surfaces au Japon, sortira en juin

La quête d’Oppo pour lancer autant de téléphones 5G abordables que possible est toujours en cours, et le dernier appareil qui a cet honneur est l’A54 5G. Ce modèle a été répertorié par le transporteur japonais au, et nous devons dire qu’il ressemble beaucoup à l’Oppo A93 5G déjà annoncé.

La principale différence que nous voyons entre ces deux est le fait que, bien que l’A93 5G dispose d’un triple système de caméra arrière, l’A54 5G va avec une configuration quad, bien qu’il soit logé dans un îlot de caméras très similaire.

L’Oppo A54 5G dispose d’un capteur principal de 48 MP, de deux vivaneaux de 2 MP (nous supposons que l’un est un macro est un capteur de profondeur), ainsi qu’un appareil photo 8 MP qui est très probablement un ultra-large. Le selfie shooter est de 16 MP. Comme l’A93 5G, il est alimenté par le chipset Snapdragon 480.

Le téléphone dispose d’un écran tactile LCD de 6,5 pouces 1080×2400 et d’une batterie de 5000 mAh, et ces spécifications correspondent à l’A93 5G, mais l’A54 peut ne pas avoir un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le nouvel appareil est livré avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage extensible, tous deux rétrogradés par rapport à l’A93 5G – mais cela est prévisible étant donné que la dénomination de l’A54 5G implique qu’il sera également moins cher. Le téléphone fonctionne sous Android 11 avec ColorOS 11 en haut.

L’Oppo A54 5G sera disponible au Japon en juin, dans Fantastic Purple et Silver Black (du moins c’est ce que Google Translate pense que les teintes seront appelées, nous ne parierions pas sur le second étant très précis, même si des noms de couleurs plus étranges ont été une chose dans le passé).

