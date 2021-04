L’Oppo A53s 5G a été taquiné récemment sur Flipkart, et aujourd’hui, le téléphone fait ses débuts officiels. Il est livré avec un chipset Dimensity 700, deux options de RAM, une grosse batterie et trois caméras à l’arrière.

L’avant de l’Oppo A53s 5G est un écran de 6,52 pouces avec une résolution HD + et une encoche en forme de goutte d’eau. Étant donné que le panneau est LCD, le scanner d’empreintes digitales s’est frayé un chemin sur le côté, agissant également comme une touche d’alimentation. La RAM est de 6 Go ou 8 Go, le stockage interne étant de 128 Go dans les deux cas.

Oppo a fourni de la place pour une micro SD dans un long plateau pouvant accueillir deux cartes SIM et une carte mémoire jusqu’à 2 To.

Le trio d’appareils photo à l’arrière se compose d’un tireur principal de 13 MP, d’un capteur de profondeur de 2 MP pour les portraits et d’une caméra macro 2 MP. La caméra selfie a un senosr 8MP.

Le téléphone fonctionne sous Android 11, surmonté de Color OS 11.1. La batterie à l’intérieur est de 5000 mAh, mais la liste ne dit rien sur la charge rapide.

La fiche technique nous donne un aperçu de la connectivité comme la double veille 5G (même si l’Inde n’a aucun réseau de travail réel) Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac et Bluetooth 5.0.









Oppo A53s 5G

L’Oppo A53s 5G est proposé dans les couleurs Crystal Blue ou Ink Black. Les prix sont de 14 990 INR ou 16 990 INR, selon la combinaison de mémoire. Flipkart n’a pas encore révélé de date de précommande ou de lancement sur le marché.

La source