Il y a quelques jours, Oppo a lancé le A74 5G en Inde pour 17990 INR (240 $ / 200 €), et aujourd’hui, la société a annoncé qu’elle introduirait un autre smartphone 5G dans le pays le 27 avril – l’Oppo A53s 5G.

Dans une note de presse, Oppo a confirmé que l’A53s 5G serait alimenté par le SoC Dimensity 700 et coûterait moins de 15000 INR (200 $ / 165 €) en Inde. Oppo a également partagé une image, qui révèle que le smartphone comportera un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté et arborera une configuration à triple caméra à l’arrière.

L’A53s 5G sera vendu exclusivement via Flipkart en Inde. Le reste de ses spécifications sont actuellement inconnues, mais nous saurons tout sur ses spécifications et ses prix mardi prochain à midi, heure locale, une fois que le smartphone sera officialisé dans le pays.

Cela dit, l’A53s 5G pourrait être un A55 5G renommé introduit en Chine en janvier. Et si c’est vrai, vous pouvez vous attendre à ce que l’A53s 5G soit livré avec un écran LCD HD + de 6,5 pouces, un ColorOS 11.1 basé sur Android 11, jusqu’à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage et une batterie de 5000 mAh avec une charge de 10 W.





Oppo A55 5G

La caméra selfie doit utiliser un capteur 8MP, tandis que la configuration de la triple caméra comprendra une unité principale de 13MP, une profondeur de 2MP et des unités macro 2MP.