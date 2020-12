Oppo a dévoilé l’A53 5G en Chine aujourd’hui, et bien que son nom implique qu’il ne s’agit que d’un A53 avec support 5G, si la série Reno nous a appris quelque chose, c’est que les choses ne sont jamais aussi simples.

L’Oppo A53 5G est alimenté par le chipset Dimensity 720 de MediaTek, qui apporte cette douce prise en charge de la 5G, mais offre également une amélioration des performances générales par rapport au maigre Snapdragon 460 à l’intérieur de l’A53 et de l’A53. Le modèle 5G est livré avec 4 Go ou 6 Go de RAM et 128 Go de stockage non extensible.

Son écran est un écran LCD 6,5 « 1080×2400, plus haute résolution que les panneaux des A53 / A53 non 5G. Il a un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 120 Hz, une couverture sRGB complète et une luminosité typique de 480 nits.

À l’arrière, il y a un appareil photo principal 16 MP f / 2.2, un vivaneau macro 2 MP f / 2.4 et un capteur de profondeur 2 MP. La résolution du tireur principal est une autre amélioration. La caméra selfie est de 8 MP f / 2.0.

Curieusement, la capacité de la batterie est une dégradation par rapport aux autres modèles A53, à seulement 4040 mAh (contre 5000 mAh). La charge est de 10 W. Le téléphone dispose d’une prise casque 3,5 mm, d’un capteur d’empreintes digitales monté sur le côté (intégré dans le bouton d’alimentation), ainsi que d’un support double SIM. Il exécute Android 10 avec ColorOS 7.2 en plus. Il mesure 162,2 x 75 x 7,9 mm et pèse 175 g.

Son prix est de 1299 CNY, ce qui aux taux de change actuels signifie environ 198 $ ou 162 €. Ne vous inquiétez pas, si jamais il est lancé en dehors de la Chine, ces prix augmenteront certainement, comme ils le font toujours lorsque les smartphones font le voyage de la Chine vers n’importe où ailleurs.

Via