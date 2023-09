Oppo A38 fait ses débuts en silence avec un appareil photo de 50 MP et une charge rapide de 33 W

L’Oppo A38 est apparu la semaine dernière et aujourd’hui, l’appareil a fait ses débuts en silence sur le site Web de la société aux Émirats arabes unis. Tout comme la fuite l’avait prédit, le téléphone est livré avec un appareil photo principal de 50 MP et un chipset de base uniquement LTE, malgré le fait que les Émirats arabes unis disposent de la 5G dans toutes les grandes zones urbaines du pays.

L’Oppo A38 dispose d’un écran LCD de 6,56 pouces avec une résolution HD+, un taux de rafraîchissement jusqu’à 90 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 90 Hz également. Il y a également une encoche en forme de goutte d’eau pour la caméra selfie qui possède un capteur de 5 MP derrière. Il y a deux caméras à l’arrière, mais seule la principale est réellement utile. Il fait 50 MP avec une ouverture f/1,8 et un autofocus. Le second est un capteur de profondeur de 2 MP.

Le chipset est Mediatek Helio G85 et le téléphone dispose de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage. Le slot micro SD permet jusqu’à 1 To de stockage supplémentaire.

Oppo a équipé l’A38 d’une batterie de 5 000 mAh prenant en charge la charge SuperVOOC 33 W ainsi que le PD de base (9 V/1,5 A). La division Oppo AE a promis que le téléphone bénéficierait de mises à jour pendant 2,5 ans, ce qui est une bonne chose, étant donné qu’il s’agit d’un téléphone situé à l’extrémité la plus abordable de la gamme de prix.

D’autres caractéristiques dignes de mention sont les capacités double SIM, une prise audio 3,5 mm, le dernier Bluetooth 5.3 et toutes les principales normes GNSS. L’Oppo A38 arrive en deux couleurs lumineuses – noir et or, mais nous n’avons aucune information sur les prix ou la disponibilité.

Source