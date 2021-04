Oppo a ajouté un nouveau membre à sa série A, baptisé Oppo A35. Mais ce n’est pas un smartphone entièrement nouveau. Il s’agit d’un A15 rebaptisé lancé en Inde en décembre dernier, ce qui signifie que vous obtenez un Helio P35 SoC et Android 10 avec ColorOS 7.2 en plus.

Comme les A15, l’A35 dispose également de 4 Go de RAM à bord, mais il n’a qu’une seule option de stockage – 128 Go. Bien qu’il soit livré avec un emplacement pour carte microSD pour une extension de stockage jusqu’à 256 Go.

L’Oppo A35 est construit autour d’un écran LCD HD + de 6,52 pouces avec une encoche en forme de goutte d’eau pour la caméra selfie 8MP. Et à l’arrière, nous obtenons un lecteur d’empreintes digitales et une configuration à triple caméra, qui est une combinaison de 13MP primaire, 2MP macro et 2MP unités de profondeur.

Sous le capot, l’Oppo A35 dispose d’une batterie de 4230 mAh, chargée via un port microUSB jusqu’à 10W.

L’Oppo A35 est proposé en trois couleurs et sera vendu en Chine, mais Oppo n’a pas encore révélé ses détails de prix et de disponibilité.

