Un nouveau rapport de Quest Mobile décrit les quatre smartphones les plus vendus sur le marché chinois pour la période d’octobre à décembre. Ouvrir la voie est une entrée abordable – l’Oppo A32 qui a géré plus de 9 millions de ventes. L’appareil a été introduit à l’origine en septembre pour 1199 CNY (185 $) et dispose d’une fiche technique bien équilibrée avec un écran LCD IPS de taux de rafraîchissement de 90 Hz, un chipset Snapdragon 460 et une batterie de 5000 mAh.





Top-4 des smartphones les plus vendus en Chine pour le quatrième trimestre 2020 (Quest Mobile)

Ensuite, nous repérons l’iPhone 12 d’Apple qui a assuré 6,18 millions de ventes. L’alternative abordable aux modèles 12 Pro est le smartphone le plus vendu d’Apple sur la plupart des marchés et a aidé Apple à sécuriser un record de 82 millions d’expéditions dans le monde. Le X30 Pro de vivo, qui s’est vendu à 5,6 millions d’unités, complète le top trois.

Le Mate 40 Pro de Huawei est arrivé à la quatrième place avec 4,5 millions de ventes, ce qui est un exploit remarquable étant donné que le téléphone était constamment épuisé sur toutes les principales plateformes en ligne.

La source (en chinois) | Via