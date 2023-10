Oppo A2x fait ses débuts avec Dimensity 6020, prix de 150 $

L’Oppo A2x a été teasé la semaine dernière, mais la société a finalement dévoilé le smartphone ce week-end. Il s’agit d’un combiné abordable avec un chipset Dimensity 6020 et une seule caméra à l’arrière, et un prix à partir de (l’équivalent de) 150 $.

L’écran est un écran LCD de 6,56 pouces, un panneau qu’Oppo utilise pour sa série A depuis trois ans. L’écran a une résolution HD+, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une luminosité maximale de 720 nits.

Il y a une encoche en forme de goutte d’eau en haut pour une caméra selfie de 5 MP. Le seul vivaneau à l’arrière mesure 13 MP avec une ouverture f/2,2 et un flash LED en dessous.

Le chipset 7 nm dispose de 6 Go ou 8 Go de RAM LPDDR4X, associés respectivement à 128 Go ou 256 Go de stockage. L’Oppo A2x dispose d’un emplacement microSD sur le côté gauche ; la droite est pour la touche d’alimentation, faisant également office de scanner d’empreintes digitales.

L’A2x est livré avec une batterie de 5 000 mAh, mais il n’y a aucun mot sur les vitesses de charge, ce qui suggère un taux faible.

Le téléphone prend deux cartes nano SIM et fonctionne sous Android 13 avec ColorOS 13.1 en haut, tandis que d’autres caractéristiques à noter sont la prise audio 3,5 mm et le corps IP54 résistant à l’eau et à la poussière.











Oppo A2x

Oppo propose l’A2x en trois couleurs : noir, jaune et violet, ces deux derniers ayant une texture soignée sur le dos. Le prix est de 1 099 CNY (150 $/142 €) pour la version 6/128 Go et de 1 399 CNY (190 $/180 €) pour l’option 8/256 Go. Le téléphone est déjà en vente en Chine, mais nous ne nous attendons pas à ce qu’Oppo le vende à l’international.

Source (en chinois)