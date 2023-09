Oppo A2x et A2m apparaissent sur TENAA avec des spécifications identiques

Oppo a lancé l’A2 Pro la semaine dernière et travaille désormais sur deux autres appareils faisant partie de la famille A2. Les Oppo PJU110 et PJS110 sont apparus sur TENAA avec des spécifications et des images clés, et les rapports indiquent que les téléphones finiront par s’appeler Oppo A2m et Oppo A2x.

Les spécifications des deux appareils sont identiques, mais l’informateur a déclaré qu’il ne s’agissait pas du Vanilla A2 5G, qui est également en préparation.

Le ou les téléphones sont répertoriés avec un écran LCD de 6,56 pouces avec une résolution HD+. Le chipset est un processeur octa-core de 2,2 GHz, mais TENAA indique rarement le nom réel, et cette fois, ce n’était pas une exception. La RAM du duo est répertoriée comme 8/12 Go et le stockage est 128/256 Go, susceptibles d’être combinés pour atteindre plus de places sur le marché grand public.

Les autres spécifications répertoriées incluaient un appareil photo de 5 000 mAh et Android 13 avec ColorOS 13 en plus. L’arrière n’a qu’un seul appareil photo, malgré la conception à deux anneaux – il s’agit d’un jeu de tir de 13 MP avec flash LED pour une entreprise. Le prix d’un tel appareil devrait se situer autour de 1 000 CNY, soit environ 150 $.

