Oppo A2x arrive le 14 octobre

Oppo A2x arrivera le 14 octobre, a révélé aujourd’hui la société sur son profil Weibo. Le smartphone a également été répertorié dans la boutique en ligne de la marque, révélant qu’il s’agira d’un appareil abordable avec un prix de départ de 1 099 CNY (soit environ 150 $).

Les spécifications n’ont pas encore été révélées, mais les rapports suggèrent un chipset Dimensity 6020. Les configurations de mémoire répertoriées sont de 6/128 Go ou 8/256 Go et nous pouvons également voir qu’il y a une caméra à l’arrière et une autre à l’avant sur une encoche en forme de goutte d’eau.

La boutique en ligne propose l’Oppo A2x en Midnight Black, mais les affiches officielles proposent clairement deux options de couleurs supplémentaires : Flying Frost Purple et Mulberry Gold. La touche d’alimentation est grande et plate, ce qui signifie qu’elle servira également de scanner d’empreintes digitales, ce qui laisse supposer que le panneau avant est LCD.

Il existe encore de nombreuses spécifications inconnues concernant l’Oppo A2x, mais nous aurons une image claire dans quatre jours. L’appareil est lancé en Chine et nous verrons s’il sera commercialisé à l’étranger, que ce soit sous le même nom ou sous un nom différent.

