L’Oppo A2x a été lancé plus tôt ce mois-ci, et maintenant son proche frère, l’A2m, est en route. Les deux appareils se ressemblent et ont des fiches techniques presque identiques, mais une nouvelle liste a révélé un chipset différent.

Oppo A2m a été répertorié sur le site Web de China Telecom avec une plate-forme Mediatek MT6833V/ZA, qui est le numéro de modèle du Dimensity 700.













Oppo A2m

L’A2m est construit autour d’un écran LCD de 6,56 pouces avec une résolution HD+ et une encoche en forme de goutte d’eau pour une caméra selfie de 5 MP. Il y a un jeu de tir à l’arrière avec un capteur de 13 MP derrière. D’autres spécifications répertoriées ont révélé Android 13, probablement avec ColorOS sur le dessus, une prise audio 3,5 mm et un scanner d’empreintes digitales, qui sera sur le côté.

Oppo A2m devrait arriver en trois combinaisons de mémoire – 6/128 Go, 8/256 Go et 12/256 Go. Certains ou la totalité d’entre eux seront vendus en deux couleurs : noir et violet. Les derniers détails, tels que les prix et la disponibilité, devraient être révélés prochainement.

Via