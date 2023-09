Oppo A2 Pro fait ses débuts avec un écran AMOLED incurvé, un chipset Dimensity 7050 et un programme gratuit de remplacement de la batterie

Oppo a dévoilé son dernier appareil de la série A plus tôt dans la journée en Chine avec l’A2 Pro. Il apporte un écran FHD+ AMOLED incurvé de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et est équipé du chipset Dimensity 7050 de MediaTek. L’autre élément notable est qu’Oppo promet que la batterie de 5 000 mAh à l’intérieur de l’A2 Pro vous durera confortablement au moins 4 ans après l’achat. Si l’état de la batterie tombe en dessous de 80 % dans les 4 ans suivant la date d’achat, Oppo proposera un remplacement gratuit de la batterie.







Oppo A2 Pro

D’après les tests d’Oppo, la batterie a retrouvé 88 % de sa capacité d’origine après 1 000 cycles de charge, ce qui devrait suffire à supporter une charge par jour pendant quatre ans avant de tomber en dessous de 80 %. La cellule de 5 000 mAh est dotée d’une charge filaire de 67 W, d’un moteur de santé de batterie exclusif et d’une puce d’alimentation qui surveillent la charge et évitent la chaleur excessive et la surcharge.











Conception, batterie, appareils photo Oppo A2 Pro

L’A2 Pro est équipé jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage UFS 3.1. Malgré le grand îlot de caméras et les quatre découpes, l’arrière ne abrite qu’un appareil photo principal de 64 MP (ouverture f/1,7, pixels de 0,7 µm) et un assistant de profondeur de 2 MP. Le côté logiciel est couvert par ColorOS 13.1 au-dessus d’Android 13. Vous bénéficiez également d’un indice de résistance à l’eau et à la poussière IP54 et d’un scanner d’empreintes digitales intégré à l’écran.











Oppo A2 Pro dans ses trois couleurs officielles

Oppo A2 Pro est disponible dans les couleurs Vast Black, Desert Brown (cuir végétalien) et Twilight. Le prix est fixé à 1 799 CNY (248 $) pour le modèle 8,128 Go et va jusqu’à 2 399 CNY (330 $) pour la version 12/512 Go. Les ventes ouvertes en Chine devraient commencer le 22 septembre.

