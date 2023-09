Oppo A2 Pro 5G apparaît dans la liste officielle des télécommunications avec des spécifications en images

L’Oppo A2 Pro 5G (PJG110) est un appareil à venir qui est récemment apparu sur notre radar via une liste TENAA. Cela a révélé la plupart des spécifications du téléphone ainsi qu’une date de sortie suggérée le 15 septembre.

Aujourd'hui, le même téléphone a été repéré dans une liste officielle sur le site Web de China Telecom, accompagné d'une date de sortie le 22 septembre. Quel que soit le moment, nous sommes heureux d'obtenir des images et des spécifications plus détaillées pour le prochain combiné.

















Photos officielles du Oppo A2 Pro 5G

L’Oppo A2 Pro 5G mesure 162,66 x 74,28 x 7,99 mm et pèse 190 grammes. Son design est très moderne, avec une courbe des deux côtés jusqu’au cadre central. L’écran en question est un OLED de 6,7 pouces avec une résolution Full HD+ de 2 412 × 1 080 pixels et un contrôle de gradation PWM de 2 160 Hz pour garantir le confort et réduire la fatigue oculaire.

Le téléphone est construit autour d’un chipset MediaTek Dimensity 7050, qui n’est qu’une version renommée du populaire Dimensity 1080. Il est associé à une grande variété d’options de mémoire et de stockage, notamment 8 Go + 256 Go, 12 Go + 256 Go et même 12 Go + 512 Go. combinaisons.

Un appareil photo principal de 64 MP se trouve à l’arrière de l’appareil, accompagné d’un capteur supplémentaire de 2 MP. Sur le devant – un appareil photo 8MP pour les selfies. Il y a une batterie de 5 000 mAh à bord. Il n’y a apparemment pas de prise jack 3,5 mm, au cas où vous vous poseriez la question.

Selon la liste, l’Oppo A2 Pro 5G est disponible dans les options de couleur noir, marron et violet avec un prix catalogue de 2 099 CNYsoit environ 290 $ ou 270 EUR, ce qui le rend tout à fait abordable.

