Oppo A18 fait ses débuts avec un design et des spécifications familiers

Un tout nouveau téléphone Oppo de la série A a fait ses débuts aux Émirats arabes unis avec des spécifications d’entrée de gamme. L’Oppo A18 est la dernière entrée de la marque et de ses ours presque identique des spécifications comme l’Oppo A38 qui a fait ses débuts plus tôt ce mois-ci.

L’Oppo A18 contient un écran LCD IPS de 6,56 pouces avec une résolution HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il y a une encoche en forme de goutte d’eau en haut pour la caméra frontale de 5 MP, tandis que l’arrière porte une caméra principale de 8 MP et un assistant de profondeur de 2 MP. L’Oppo A18 est équipé du même chipset Helio G85 que l’A38 et dispose de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage extensible via le slot microSD.









Oppo A18 dispose d’une caméra principale de 8MP et d’un assistant de profondeur de 2MP

Le côté logiciel est couvert par ColorOS 13.1 basé sur Android 13 et vous disposez également d’une batterie de 5 000 mAh. Oppo A18 est disponible dans les couleurs Glowing Black et Glowing Blue. Les tarifs ne sont pas encore détaillés mais nous pouvons supposer que les informations seront partagées en temps voulu.







Oppo A18 en noir brillant et bleu brillant

