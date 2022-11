Oppo A17 arrive en Europe pour 179 €, la couleur orange ne tient pas

Oppo A17 est arrivé en Asie du Sud-Est plus tôt cette année, et maintenant le smartphone abordable arrive en Europe. L’appareil alimenté par Helio G35 a été repéré aux Pays-Bas avec un prix de 179 € en deux couleurs – bleu et noir ; le design Orange reste exclusif en Inde pour le moment.

L’A17 est un smartphone d’entrée de gamme avec un écran 720p et un jeu de tir selfie 5MP à l’intérieur d’une encoche en forme de goutte d’eau. Il y a un appareil photo 50MP à l’arrière, assisté d’un capteur de profondeur 2MP pour de meilleurs portraits.

Une caractéristique qui vous fera vous frotter les yeux avec incrédulité est le port micro USB pour charger la batterie de 5 000 mAh. Cependant, il apporte Android 12 avec ColorOS 12.1 en plus, ainsi qu’un scanner d’empreintes digitales, intégré dans la touche d’alimentation.









Oppo A17

L’Oppo A17 se trouve actuellement dans la division néerlandaise de Mediamarkt, ainsi que chez d’autres grands détaillants, même s’il n’est pas répertorié sur Oppo Pays-Bas. Les choix de couleurs sont bleu et noir, et tous ceux qui commandent aujourd’hui peuvent recevoir leur smartphone dès demain.

La source | Passant par (tous deux en néerlandais)