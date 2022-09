Oppo A17 arrive avec Helio G35 pour 130 $

Oppo A17 est apparu dans des fuites au cours du week-end, et maintenant le téléphone est officiel. Le smartphone est livré avec un chipset Mediatek, une grosse batterie et deux caméras, et son principal argument de vente est le panneau arrière qui a une texture qui imite le cuir.

Ce tout nouveau téléphone est doté d’un écran LCD de 6,56 pouces avec une résolution HD+ et aucun taux de rafraîchissement fantaisiste, seulement 60 Hz. Il y a une encoche en forme de goutte d’eau pour la caméra selfie 5 MP f/2.2 avec mise au point fixe. Les doubles tireurs à l’arrière sont une caméra 50 MP f/1.8 avec AF et un capteur de profondeur 2 MP.

Le chipset est un Helio G35, similaire à une poignée d’autres smartphones Oppo A, y compris les A16, A16s et A16K. La RAM est répertoriée comme 4 Go, ce qui peut être légèrement étendu au détriment du stockage de 64 Go.













Principales caractéristiques de l’Oppo A17

La fiche technique officielle est manquante à ce moment et les détaillants tiers ne peuvent pas non plus fournir d’informations sur la présence ou non d’un port micro SD. Nous savons que l’Oppo A17 est double SIM.

La batterie de l’A17 est de 5 000 mAh, chargée via un port micro USB. Les autres caractéristiques incluent la résistance à l’eau IPX4, un scanner d’empreintes digitales intégré dans la touche d’alimentation et ColorOS 12.1. Le dos en cuir est disponible dans les couleurs Lake Blue et Midnight Black.









Oppo A17

Le téléphone est actuellement disponible en Malaisie pour 599 MYR, soit environ 130 $. Il est également en pré-commande à Singapour, mais le prix fixé de 999 SGD est un espace réservé – il devrait coûter moins de 200 SGD une fois la vente commencée dans trois semaines.

