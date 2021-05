Oppo A16 est en route avec une batterie de 5 000 mAh

Le modèle d’entrée de gamme absolu de la série A d’entrée de gamme d’Oppo est sur le point d’être rafraîchi. L’année dernière a vu le lancement des A15 et A15, mais bientôt l’Oppo A16 sera de sortie.

Jusqu’à présent, le prochain téléphone a reçu un tas de certifications ici et là, qui ont révélé le fait qu’il arbore une batterie de 5 000 mAh, un chargeur de 10 W dans la boîte et qu’il exécutera ColorOS 11.1 basé sur Android 11 dès le départ. -va.

L’A16 a été certifiée par la FCC (qui est la source du croquis ci-dessus), ainsi que par les autorités compétentes de Singapour, de Chine et d’Inde. La liste BIS en Inde suggère que l’Oppo A16 sera vendu dans ce pays lors de son lancement. L’Oppo A15 est actuellement disponible pour environ 10 000 INR, nous devrions donc probablement nous attendre à un prix similaire pour son successeur.

Les Oppo A15 et A15 partagent le même chipset MediaTek Helio P35, associé à 2/3/4 Go de RAM et 32/64/128 Go de stockage, et ils ont tous deux la même configuration de triple caméra arrière avec un capteur principal de 13 MP et un couple de 2 charges MP. La capacité de la batterie de l’A16 sera une nette amélioration par rapport aux cellules de 4 230 mAh de ses prédécesseurs, attendons de voir si d’autres pièces seront améliorées de la même manière.

Passant par