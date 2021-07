Oppo A16 devient officiel avec Helio G35 et une batterie de 5 000 mAh

L’Oppo A16 dont on entend parler depuis mai a été officiellement dévoilé. Il est construit autour d’un écran LCD HD+ de 6,52″ avec une encoche pour la caméra selfie 8MP.

À l’arrière, l’Oppo A16 dispose d’une configuration à trois caméras composée d’unités primaires 13MP, macro 2MP et monochromes 2MP. Le smartphone mesure 8,4 mm d’épaisseur, pèse 190 grammes et sa coque arrière affiche une finition métallique brillante.

Sous le capot, l’Oppo A16 dispose d’un SoC Helio G35 avec 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage. Le smartphone exécute ColorOS 11.1 basé sur Android 11 prêt à l’emploi et dispose d’un emplacement pour carte microSD pour l’extension du stockage.

L’ensemble du package est alimenté par une batterie de 5 000 mAh qui est alimentée via un port USB-C. Le reste des points forts de l’A16 comprend un lecteur d’empreintes digitales latéral et une prise casque 3,5 mm.

L’Oppo A16 est disponible dans les couleurs Pearl Blue, Space Silver et Crystal Black. Il est au prix de 1 999 000 IDR (140 $/115 €) et est disponible en Indonésie auprès de plusieurs détaillants en ligne. Cependant, il n’y a aucun mot sur sa disponibilité sur d’autres marchés.

La source (en indonésien)