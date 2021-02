L’Oppo A15 lancé en Inde en décembre dernier avec 64 Go de stockage est rejoint par une variante de 128 Go aujourd’hui. Il est au prix de 12 490 INR (170 $ / 145 €) et est déjà disponible à l’achat sur Amazon.in et les canaux de vente au détail principaux dans les couleurs Dynamic Black et Fancy White.

L'A15s est construit autour d'un écran HD + de 6,52 pouces et dispose d'un SoC Helio P35 à la barre associé à 4 Go de RAM.







Oppo A15s dans les couleurs Dynamic Black et Fancy White

Le panneau arrière de l’A15 abrite un lecteur d’empreintes digitales et une configuration à trois caméras, qui est une combinaison d’unités de capteur de profondeur 13MP principal, 2MP macro et 2MP. Pour les selfies et les appels vidéo, il y a une caméra 8MP à l’intérieur de l’encoche de la goutte d’eau.

L’alimentation de l’ensemble est une batterie de 4230 mAh avec une charge de 10 W.