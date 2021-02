Oppo ajoute un nouveau modèle de stockage à la gamme Oppo A15 en Inde. La société de technologie chinoise a annoncé aujourd’hui le lancement du modèle 4 Go + 128 Go de l’Oppo A15, qui accompagne son option de stockage existante de 4 Go + 64 Go. Oppo avait lancé le smartphone en Inde en décembre 2020, livré avec trois caméras arrière et un processeur MediaTek Helio P35. Le smartphone est proposé dans les options de couleur Dynamic Black, Fancy White et Rainbow Silver.

Le prix du nouveau modèle 4 Go + 128 Go de l’Oppo A15 est fixé à 12 490 Rs. En revanche, le modèle de stockage 4 Go + 64 Go est livré avec une étiquette de prix de Rs 11,490. Les deux modèles sont disponibles à l’achat en Inde via les magasins Oppo et Amazon India. Au moment de la rédaction de cet article, les sites Web d’Amazon et d’Oppo ne reflétaient pas encore les nouveaux Oppo A15.

En termes de spécifications, la nouvelle option de stockage comporte les mêmes caractéristiques que l’ancienne option de stockage. L’Oppo A15s arbore un écran HD + de 6,52 pouces avec un rapport écran / corps de 89% et une encoche pour la caméra selfie – similaire à son frère, Oppo A15. Sous le capot, il contient le SoC octa-core MediaTek Helio P35 couplé à 4 Go de RAM avec 64 Go de stockage. Il exécute également ColorOS 7.2 basé sur Android-10 prêt à l’emploi qui prend en charge des fonctionnalités telles que le mode sombre à l’échelle du système, le geste de déroulement des icônes et la capture d’écran avec défilement à trois doigts sur le smartphone. Sa configuration de triple caméra arrière comprend une caméra principale de 13 mégapixels, une caméra macro de 2 mégapixels et des capteurs de profondeur de 2 mégapixels. À l’avant, il y a une caméra selfie de 8 mégapixels pour les appels vidéo et les selfies. L’application appareil photo du téléphone prend en charge des modes tels que l’embellissement de l’IA, le mode nuit, le time-lapse, le ralenti, entre autres.

Les autres fonctionnalités de l’Oppo A15 incluent le Wi-Fi, le Bluetooth, le GPS, le scanner d’empreintes digitales monté à l’arrière, etc. Le téléphone contient une batterie de 4230 mAh et aurait une épaisseur de 7,9 mm.