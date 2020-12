L’Oppo A15s a été lancé en Inde, des mois après que le fabricant chinois de smartphones a présenté le Oppo A15 vanille. Les deux téléphones sont assez similaires en termes de spécifications, bien que le Oppo A15 nouvellement lancé dispose de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage, ce qui est une mise à niveau de son frère. Le dernier smartphone Oppo est disponible en trois options de couleur: Dynamic Black, Fancy White et Rainbow Silver. La société dans une note de presse indique que sa vente en Inde débutera le 21 décembre via Amazon India et des détaillants partenaires.

Le prix de l’Oppo A15 en Inde est fixé à 11 490 Rs pour le seul modèle de stockage 4 Go + 64 Go. Ses offres de vente via les points de vente incluent 5% de cashback sur ICICI Bank, Bank of Baroda, Federal Bank et Zest Money. Les clients peuvent également sélectionner l’option EMI sans frais jusqu’à six mois avec une carte de crédit fournie par Bajaj Finserv, IDFC First Bank, HDB Financial, HDFC et ICICI Bank. Notamment, Amazon offre une réduction instantanée de 10% avec les cartes de débit et de crédit HDFC ainsi que des EMI sans frais pendant six mois. Oppo dans la note de presse indique que les offres de vente sont valables du 21 au 25 décembre 2020.

En termes de spécifications, l’Oppo A15 est doté d’un écran HD + de 6,52 pouces avec un rapport écran / corps de 89% et une encoche pour la caméra selfie – similaire à son frère, Oppo A15. Sous le capot, il contient le SoC octa-core MediaTek Helio P35 couplé à 4 Go de RAM avec 64 Go de stockage. Il exécute également ColorOS 7.2 basé sur Android-10 prêt à l’emploi. Sa configuration de triple caméra arrière comprend une caméra principale de 13 mégapixels, une caméra macro de 2 mégapixels et des capteurs de profondeur de 2 mégapixels. À l’avant, il y a une caméra selfie de 8 mégapixels pour les appels vidéo et les selfies. L’application appareil photo du téléphone prend en charge des modes tels que l’embellissement de l’IA, le mode nuit, le time-lapse, le ralenti, entre autres.

Les autres fonctionnalités de l’Oppo A15 incluent le Wi-Fi, le Bluetooth, le GPS, le scanner d’empreintes digitales monté à l’arrière, etc. Le téléphone contient une batterie de 4230 mAh et aurait une épaisseur de 7,9 mm.