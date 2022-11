Oppo A1 Pro arrivera le 16 novembre avec un appareil photo 108MP

Oppo annoncera son prochain smartphone le 16 novembre. L’appareil s’appellera Oppo A1 Pro et s’appuiera sur des cadres fins et un taux de rafraîchissement rapide, pour se démarquer dans le milieu de gamme.

Les teasers officiels révèlent que le téléphone arborera un appareil photo 108MP à l’arrière, avec le tireur secondaire probablement une simple caméra portrait 2MP. L’avant aura des côtés incurvés à 56 degrés et un seul trou de perforation pour la caméra.













Bande-annonce Oppo A1 Pro

La société confirme également que l’Oppo A1 Pro aura un écran OLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une gradation PWM de 2160 Hz. La lunette inférieure ne mesurera que 2,32 mm. Nous espérons en savoir plus demain, les prix et la disponibilité devant être annoncés lors de l’événement de mercredi.

