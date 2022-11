Oppo A1 Pro annoncé avec SD695 et écran AMOLED 120Hz

Le nouvel A1 Pro d’Oppo est officiel en Chine et il apporte une liste convaincante de spécifications au segment de milieu de gamme. Cela commence par un OLED incurvé de 6,7 pouces avec une résolution FHD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Oppo a également équipé l’A1 Pro de haut-parleurs stéréo.







Oppo A1 Pro

Le téléphone apporte le chipset Snapdragon 695 de Qualcomm aux côtés de 8/12 Go de RAM et de 128/256 Go de stockage. L’arrière abrite un appareil photo principal de 108 MP avec une taille de capteur de 1/1,67″ et des pixels de 0,64 µm. Le deuxième capteur à l’arrière est un assistant de profondeur 2MP.

Il y a une batterie de 4 800 mAh avec une charge filaire de 67 W tandis que le côté logiciel est couvert par ColorOS 13 basé sur Android 13.











Oppo A1 Pro dans ses trois options de couleur

Oppo A1 Pro est disponible en noir, bleu et or. La version 8/128 Go coûte 1 799 CNY (255 $) tandis que le modèle 12/256 Go coûte 2 229 CNY (325). Les ventes ouvertes en Chine sont prévues pour le 25 novembre.

La source (en chinois)