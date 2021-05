Oppo a déjà une version bêta d’Android 12 prête pour le Find X3 Pro

À l’instar de sa marque dérivée Realme, Oppo dévoile également aujourd’hui sa propre version bêta d’Android 12, à la suite de l’annonce par Google de son prochain système d’exploitation atteignant cette phase. Contrairement à Realme, la version d’Oppo devrait sortir dans les prochaines heures.

La version bêta se dirige également vers Pixels aujourd’hui, mais ne confondez pas la version qu’ils obtiennent avec ce qu’Oppo a en réserve pour le Find X3 Pro – le niveau de finition est susceptible d’être très différent. En fait, Oppo met en garde les utilisateurs normaux de ne pas l’installer sur leurs pilotes quotidiens. C’est plus un aperçu du développeur qui est appelé une version bêta pour être en phase avec ce que fait Google, si cela a du sens.

Vous ne devez pas non plus vous attendre à ce que toutes (ou même aucune) des fonctionnalités ColorOS soient intégrées à ce stade. Comme les années précédentes, lorsque des OEM tiers ont publié de nouvelles versions bêta d’Android le jour de Google IO, il est probable que ce soit une vitrine approximative de ce qui est à venir.

Espérons qu’il y aura bientôt des versions bêta ultérieures avec plus de fonctionnalités et plus de perfectionnement, et nous en rendrons compte quand elles arriveront. Pour l’instant, sachez qu’Oppo travaille d’arrache-pied pour optimiser Android 12 pour ses appareils. Nous allons devoir attendre et voir si cela se traduit par des mises à jour plus rapides que l’année dernière, mais si ce n’est pas le cas et la chronologie se répète, attendez-vous à ce qu’une version bêta de ColorOS 12 raffinée basée sur Android 12 arrive sur Find X3 Pro à l’automne lorsque Google sortira. la version finale des pixels.

Si vous êtes un développeur en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Singapour, à Taïwan ou en Chine et que vous souhaitez tester la version Android 12 sur le Find X3 Pro, vous devriez être en mesure de vous en procurer via le Plateforme Oppo Open à un moment donné dans les prochaines heures.