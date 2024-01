“Oppenheimer”, “Poor Things” en tête de la course aux BAFTA Film Awards

LONDRES — L’épopée de la bombe atomique “Oppenheimer” est en tête de la course aux British Academy Film Awards, avec des nominations dans 13 catégories, dont celle du meilleur film.

La fantaisie gothique “Poor Things” a reçu 11 nominations sur la liste annoncée jeudi, tandis que l’épopée historique “Killers of the Flower Moon” et le drame de l’Holocauste “The Zone of Interest” en ont neuf chacun.

Que souhaitez-vous savoir Parmi les autres principaux prétendants figurent le drame judiciaire français “Anatomie d’une chute”, le récit scolaire “The Holdovers” et le biopic de Leonard Bernstein “Maestro”.

Parmi les autres principaux prétendants figurent le drame judiciaire français “Anatomie d’une chute”, le roman scolaire “The Holdovers” et le biopic de Leonard Bernstein “Maestro”, avec sept nominations chacun. L’exploration de l’amour et du chagrin “All of Us Strangers” a été nominée dans six catégories et la comédie dramatique de guerre des classes “Saltburn” dans cinq.

“Barbie”, la moitié du mastodonte du box-office “Barbenheimer” de 2023, a également obtenu cinq nominations mais a raté le prix du meilleur film.

Les gagnants seront annoncés lors d’une cérémonie le 18 février au Royal Festival Hall de Londres, animée par la star de “Doctor Who” David Tennant.

Les prix – officiellement les EE BAFTA Film Awards – sont l’équivalent britannique des Oscars d’Hollywood et seront surveillés de près pour savoir qui pourrait gagner aux Oscars le 10 mars.

La course au meilleur film oppose “Oppenheimer” à “Poor Things”, “Killers of the Flower Moon”, “Anatomy of a Fall” et “The Holdovers”.

“Poor Things” figure également sur la liste des 10 personnes dans la catégorie distincte du meilleur film britannique, une liste éclectique qui comprend “Saltburn”, l’épopée impériale “Napoléon”, la comédie romantique du sud de Londres “Rye Lane” et l’histoire d’origine du chocolatier ” Wonka”, entre autres.

Les nominés pour les meilleurs acteurs principaux sont Bradley Cooper pour “Maestro”, Colman Domingo pour “Rustin”, Paul Giamatti pour “The Holdovers”, Barry Keoghan pour “Saltburn”, Cillian Murphy pour “Oppenheimer” et Teo Yoo pour “Past Lives”.

Les meilleures actrices principales en lice sont Fantasia Barrino pour “The Color Purple”, Sandra Hüller pour “Anatomy of a Fall”, Carey Mulligan pour “Maestro”, Vivian Oparah pour “Rye Lane”, Margot Robbie pour “Barbie” et Emma Stone pour “Pauvres choses.”

Le documentaire poignant sur la guerre en Ukraine « 20 jours à Marioupol », produit par Associated Press et PBS « Frontline », est nominé pour le meilleur documentaire et le meilleur film non en langue anglaise.

L’académie du cinéma britannique a introduit des changements pour accroître la diversité des prix en 2020, lorsqu’aucune femme n’a été nominée comme meilleure réalisatrice pour la septième année consécutive et que les 20 nominés dans les catégories interprètes principaux et secondaires étaient blancs.

Le processus de vote a été réorganisé pour ajouter une longue liste de sélection avant que les nominés finaux ne soient votés par les 8 000 membres professionnels de l’industrie de l’académie.

Selon les nouvelles règles, la liste des réalisateurs comptait un nombre égal d’hommes et de femmes, mais il n’y a qu’une seule femme parmi les six nominés pour le meilleur réalisateur, Justine Triet pour “Anatomie d’une chute”. Elle affronte Andrew Haigh pour “All of Us Strangers”, Alexander Payne pour “The Holdovers”, Bradley Cooper pour “Maestro”, Christopher Nolan pour “Oppenheimer” et Jonathan Glazer pour “The Zone of Interest”. La réalisatrice de “Barbie”, Greta Gerwig, était une omission notable.

La présidente de la BAFTA, Sara Putt, s’est dite fière du travail de l’académie sur la diversité, mais “les règles du jeu ne sont pas équitables”.

“Nous arrivons d’un monde qui n’est pas égal, en ce sens”, a-t-elle déclaré. “Pour chaque film réalisé par une femme, il y a trois films réalisés par un homme. Il y a donc un très long voyage à parcourir.”