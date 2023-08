Oppenheimer montre la domination de Christopher Nolan au box-office

LOS ANGELES — Les films de Christopher Nolan, de « The Dark Knight » à « Inception », sont une force au box-office depuis deux décennies.

Mais « Oppenheimer », le drame historique classé R du réalisateur sur l’homme qui a dirigé la création de la bombe atomique, a dépassé même les attentes les plus élevées.

Dimanche, l’épopée vertigineuse et riche en dialogues de trois heures a généré environ 300 millions de dollars au box-office national, le cinquième plus cette année, et a dépassé les 777 millions de dollars au niveau mondial, le quatrième, depuis ses débuts le 21 juillet. Et cela continue d’attirer le public.

Chaque week-end consécutif depuis sa sortie, « Oppenheimer » a vu les ventes de billets nationaux chuter de moins de 45 %. En général, les films verront leurs recettes au box-office diminuer de 50 à 70 %. Lors du dernier week-end, les recettes n’ont diminué que de 23 %.

Et cela sans jamais être le film numéro un au box-office national. Warner Bros. Le record « Barbie », qui a ouvert le même week-end que « Oppenheimer », a occupé la première place pendant cinq des six dernières semaines. « Barbie » est la sortie nationale la plus rentable de l’année et cherche à éclipser Universel « Super Mario Bros. Movie » comme film le plus rentable au monde en 2023.

Universal mise sur la longévité d' »Oppenheimer » au box-office, car il ne prévoit pas de rendre le film disponible en streaming avant février, ce qui tombe habituellement au cœur de la campagne des Oscars. Le film lui-même, Nolan, et les stars Cillian Murphy et Robert Downey Jr. sont considérés comme les premiers favoris pour les Oscars de l’année prochaine.

Déjà, « Oppenheimer » faisait face à une concurrence directe limitée au box-office à l’approche de l’automne, mais les deux grèves en cours à Hollywood ont poussé plusieurs films à sortir plus tard dans l’année ou complètement hors du calendrier.

La semaine dernière, Warner Bros. et Legendary Entertainment ont déplacé à l’année prochaine « Dune: Part Two », dont la sortie était prévue début novembre. Le film épique de science-fiction devait occuper la majorité des écrans au format premium, mais désormais, « Oppenheimer » peut continuer à en accueillir plusieurs pendant les semaines à venir.

Le succès du film survient également à un moment où les grands films de super-héros et les suites de franchises ont sous-performé. Pendant ce temps, la narration originale a prospéré, avec Warner Bros. « Barbie » funky et métafictionnel et « Sound of Freedom » conservateur d’Angel Studio dominent le box-office.

Nolan lui-même a transformé son succès avec les films Batman en une sorte de confiance à gros budget des studios vers des films ambitieux et sinueux à grande échelle, comme « Dunkirk » et « Interstellar ».

« Oppenheimer » est la troisième sortie nationale la plus rentable de Nolan, derrière « The Dark Knight » de 2008 et « The Dark Knight Rises » de 2012. À l’échelle mondiale, il s’agit de son quatrième film le plus important, juste en dessous des 825 millions de dollars de « Inception » récoltés en 2010. « The Dark Knight » et « The Dark Knight Rises » ont généré plus d’un milliard de dollars au box-office mondial.