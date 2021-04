Cela a été des jours fous pour Bitcoin.

La crypto-monnaie a chuté de près de 52000 dollars dimanche, nettement en deçà de son record établi la semaine dernière au-dessus de 64800 dollars. La vente était liée à des rumeurs de répression réglementaire aux États-Unis, une crainte commune pour les investisseurs de Bitcoin.

Mais, en prenant du recul, ce genre de mouvement semble normal pour le bitcoin, selon Oppenheimer responsable de l’analyse technique Ari Wald.

« Mettons certaines choses en perspective », a déclaré Wald lundi à « Trading Nation » de CNBC. « En août, le bitcoin a subi un tirage de 20%, un tirage de 17% en novembre, 31% en janvier, 26% en février, 18% en mars, et maintenant plus récemment en baisse de 16% à peu près du sommet au creux. Cela a dû être difficile. neuf mois pour les investisseurs en bitcoins, n’est-ce pas? Non! … Pendant cette période allant du pic d’août au récent creux, le bitcoin a augmenté de 315%. «

Son graphique sur 12 mois est encore meilleur. Au cours de l’année écoulée, le bitcoin a augmenté de plus de 680%.

« C’est une devise très volatile au jour le jour. Je pense que c’est le point important ici. Elle ne convient peut-être pas à tous les investisseurs. Il n’y a vraiment aucun dommage à la tendance à ce sujet, mais il y a un compromis entre le risque et la récompense . Pour obtenir la grande récompense à la hausse, il doit s’accompagner d’un risque de baisse substantiel », a déclaré Wald.

Nancy Tengler, directrice des investissements chez Laffer Tengler Investments, voit quelques forces à l’œuvre dans le commerce du bitcoin. Le premier, le risque réglementaire, a été « bien télégraphié depuis un certain temps » et est devenu attendu par les investisseurs, dit-elle.

Le second, un moteur positif du sentiment, est une adoption croissante.

«Nous avons une offre limitée et une demande croissante auprès des entreprises [getting involved] aussi divers que Walmart, Visa, Square, Tesla, voire Starbucks avec une application qui vous permet d’acheter du café en utilisant votre bitcoin. Nous savons donc que la demande augmente », a déclaré Tengler lors de la même interview.

Le troisième est le risque de concentration. Elle estime que 2,4% des comptes bitcoin contrôlent environ 95% du bitcoin global disponible.

Il n’y a pas que Bitcoin qui voit de grands mouvements dans l’espace crypto. Bitcoin est en hausse de 92% cette année, tandis que ethereum, ripple et litecoin ont connu des rallyes à trois chiffres. Le dogecoin de crypto-monnaie meme est en hausse de 8282% en 2021.

