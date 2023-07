Oppenheimer : La véritable histoire du premier essai de bombe atomique

Dans une bande-annonce pour Oppenheimerle film sur la fabrication de la bombe atomique libérée vendredi, le major-général Leslie Groves (Matt Damon) demande au chef du projet Manhattan, J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy) : « Sommes-nous en train de dire qu’il y a une chance que lorsque nous appuyons sur ce bouton détruisons-nous le monde ?

La chance, lui assure Oppenheimer, est « proche de zéro ».

Groves n’est pas complètement apaisé. « Près zéro? » Oppenheimer, frustré, demande quelle réponse il voulait entendre. Groves, bien sûr, parle pour le public : « Zero serait bien ! »

J’aimerais vous dire que les craintes que la première bombe atomique détruise le monde ont été inventées pour ajouter de la tension au film. Mais non, certains des scientifiques qui l’ont construit étaient vraiment inquiets de cette possibilité. En 1942, Edward Teller, le chercheur qui inventa plus tard la bombe à hydrogène bien plus puissante, donna une présentation dans laquelle il observa qu’une explosion atomique créerait des températures plus chaudes que le soleil – et créerait peut-être les conditions dans lesquelles les réactions de fusion (qui avaient été découverts seulement quelques années auparavant et encore mal compris) pourraient se produire.

Le résultat : il y avait une chance qu’ils puissent littéralement enflammer l’atmosphère, tuant tout ce qui en dépend.

La présentation de Teller a fait sensation. Certains physiciens ont catégoriquement rejeté cette possibilité. D’autres personnes bien établies n’étaient pas aussi convaincues que cela pouvait être exclu, étant donné à quel point elles ne comprenaient toujours pas parfaitement comment les réactions nucléaires se produiraient.

Le projet Manhattan à Los Alamos au Nouveau-Mexique a commandé un rapport secret, qui a conclu que c’était « peu probable ». Cela a apaisé de nombreuses craintes, mais pas toutes, et les scientifiques ont continué à revérifier leurs calculs jusqu’au jour du test. Le physicien lauréat du prix Nobel Arthur Compton – qui a déclaré plus tard qu’il valait « mieux vaut accepter l’esclavage des nazis que courir une chance de tirer le dernier rideau sur l’humanité » – faisait partie de ceux qui n’étaient pas sûrs jusqu’à ce moment. d’allumage. Alors que les physiciens du projet Manhattan attendaient le test sur le site de Trinity, il a proposé, le plus souvent en plaisantant, qu’ils placent des paris pour savoir s’ils détruiraient la vie sur Terre.

James Conant, alors président de l’Université de Harvard et témoin du test Trinity, a déclaré plus tard que lorsque le flash du test était de manière inattendue beaucoup plus brillant et plus durable que prévu, sa réaction instantanée était qu’ils avaient vraiment allumé le atmosphère et condamné le monde.

Nous en savons maintenant assez sur la fusion pour savoir que les bombes nucléaires ne peuvent pas enflammer l’atmosphère. Mais dans son livre Le Précipice, Toby Ord, chercheur sur les risques existentiels, soutient que l’équipe de l’époque ne pouvait pas être totalement confiante dans ses conclusions. En effet, nous savons que les spécialistes de l’armement nucléaire ont parfois fait des erreurs de calcul : lors d’une erreur mortelle, le test Bravo d’une bombe à hydrogène, une explosion a été beaucoup plus important que prévu, exposant des centaines de personnes à un empoisonnement aux radiations. (Les scientifiques pensaient que le lithium-7 était essentiellement inerte ; lors de l’explosion de Bravo, mille fois supérieure à celle d’Hiroshima, ils ont appris qu’il était en fait réactif aux bonnes températures. Oups !)

Il est difficile de se sentir comme si nous avions bien choisi Trinity – au lieu de simplement avoir de la chance.

Comment finissez-vous par plaisanter nerveusement sur la fin du monde ?

Qu’est-ce qui dans le monde pousse des gens décents, intelligents, prudents et réfléchis – et beaucoup de personnes travaillant sur la bombe atomique, y compris Oppenheimer lui-même la plupart du temps, étaient décentes, intelligentes, prudentes et réfléchies – à un comportement qui de l’extérieur peut sembler gravement irresponsable ?

Les gens ordinaires n’accepteraient probablement pas une expérience scientifique avec même une très petite chance de détruire le monde. Cela ne semble pas être un risque acceptable. Nous voudrions que les chercheurs attendent jusqu’à ce qu’ils comprennent mieux la science et puissent être totalement sûrs que leur projet n’enflammera pas l’atmosphère.

Une grande partie de la réponse réside dans la compétition géopolitique dans laquelle les scientifiques du projet Manhattan pensaient être avec les nazis. La terrible logique de la construction de la bombe était que si Hitler la construisait en premier, il pourrait tenir le monde entier en otage et propager une idéologie du mal et de la destructivité sans précédent, donc la seule chose qui comptait était d’y arriver le premier.

C’était la conviction dans laquelle le projet Manhattan a été lancé. Bien sûr, il est finalement devenu clair que les nazis n’étaient jamais près de terminer une bombe atomique. En fait, au moment du test de la Trinité – le 16 juillet 1945 – l’Allemagne avait déjà capitulé. Même si prendre des risques avec le sort de chaque personne vivante était justifié pour arrêter Hitler, cela avait cessé d’être justifié des mois avant le début du compte à rebours de la Trinité.

Si Oppenheimer vous laisse avec plus de questions que de réponses, Richard Rhodes La fabrication de la bombe atomique est un livre que je recommande fortement pour en savoir plus sur le projet Manhattan, les personnalités extraordinaires qui le conduisent et comment ils ont pris les décisions qui ont finalement introduit les armes atomiques dans le monde. C’est là que j’ai trouvé ma réponse à cette question, bien qu’elle soit loin d’être pleinement satisfaisante.

Cette réponse est qu’ils étaient trop occupés à penser à comment construire la bombe pour revisiter la question de si ils devraient car la situation stratégique a changé autour d’eux. Un projet de la portée et de l’échelle du projet Manhattan a une inertie étonnante. Avec des dépenses extraordinaires et des coûts personnels élevés, sous une pression inimaginable, les chercheurs ont passé des années de leur vie à construire quelque chose de totalement transformateur et sans précédent.

Psychologiquement, ils n’avaient tout simplement pas envie d’arrêter l’œuvre de leur vie sur le point de s’achever simplement parce que la justification géopolitique qu’ils avaient à l’origine n’était plus valable, même s’il y avait de vagues soucis d’enflammer l’atmosphère et des soucis plus concrets. de changer définitivement le monde pour le pire.

Ils ont revérifié et revérifié leurs calculs, mais ils semblaient penser aux choses comme « nous continuerons le test à moins que nous ne découvrions qu’il enflammera l’atmosphère » au lieu de « nous ne poursuivrons pas le test à moins que nous sachions assez sur la fusion pour être absolument sûr que ce ne sera pas le cas », et encore moins « avons-nous besoin d’aller de l’avant avec le projet maintenant que les nazis sont battus ?

Peu de temps après la mort de Franklin Roosevelt en avril 1945, le nouveau président Harry Truman a été informé pour la première fois de la bombe. Il écrivit plus tard que le proche conseiller de FDR, Jimmy Byrnes, lui avait dit qu’ils « étaient en train de perfectionner un explosif assez puissant pour détruire le monde entier ». Et aussi, bien sûr, « la bombe pourrait bien nous mettre en position de dicter nos propres conditions à la fin de la guerre ».

Une question de quand, pas si

On a le sentiment que cette dernière considération pesait plus lourd. La fabrication de la bombe atomique caractérise Truman comme impatient de devoir lire les longs mémos destinés à le mettre au courant du projet de bombe et concentré au laser sur ses implications pour la relation États-Unis / URSS. Tout le monde est passé à la décision où lâcher la bombe, en supposant qu’elle a fonctionné ; il n’est pas clair qu’il y ait eu une seule réunion au cours de laquelle ils se sont assis et ont sérieusement discuté de l’opportunité d’aller de l’avant. Mis à part quelques non-conformistes comme le physicien Leo Szilard, qui prévenait avec clairvoyance que l’utilisation de la bombe ne ferait qu’encourager l’Union soviétique à accélérer ses propres efforts, il s’agissait de quandpas si.

Et c’est ainsi que les esprits les plus brillants du monde plaisantent nerveusement en disant qu’ils espèrent ne pas mettre fin à toute vie sur Terre.

Les gens qui ont construit le projet Manhattan étaient absolument géniaux. Et jusqu’à présent, la Terre a survécu à l’introduction de leur grande invention. Mais cela m’a toujours semblé être un récit édifiant, pas un récit triomphal.

Il est facile de voir pourquoi les physiciens qui étaient complètement sûrs que l’allumage atmosphérique était une inquiétude fictive ont poursuivi le test. Mais qu’en est-il de ceux qui n’étaient pas bien sûr, et en plaisantaient nerveusement jusqu’à la dernière minute ? Se sont-ils essentiellement laissés pousser par leurs pairs pour aller de l’avant avec un test qui, selon eux, pourrait tuer toute personne sur la surface de la Terre, pour une raison (battre les nazis) qui ne s’appliquait plus ? A qui appartenait le travail, parmi les scientifiques de génie chargés d’inventer une super-arme, de l’annuler si les avantages d’une super-arme ne semblaient plus valoir les risques ?

S’il y a une partie irréaliste de Oppenheimer, c’est en fait le major-général Groves, qui dans la bande-annonce demande au scientifique si même une petite chance doit être considérée comme inacceptable. Je n’ai trouvé aucun témoignage selon lequel lui, ou quiconque en dehors de l’équipe de scientifiques qui a essayé de vérifier les calculs de Teller, ait jamais été sérieusement aux prises avec cette inquiétude.