“Oppenheimer” domine les nominations aux Oscars, Gerwig n’est pas élu meilleur réalisateur | Divertissement

NEW YORK (AP) — Après une année cinématographique tumultueuse marquée par des grèves et des arrêts de travail, la cérémonie des Oscars des nominations comblées Mardi, le biopic à succès de Christopher Nolan, “Oppenheimer”, qui a remporté 13 nominations.

L’opus de trois heures de Nolan, considéré comme le favori du meilleur film, a reçu des nominations pour le meilleur film ; La direction de Nolan ; nominations par intérim pour Cillian Murphy, Robert Downey Jr. et Emily Blunt ; et de multiples distinctions pour le talent considérable du drame de J. Robert Oppenheimer.

Jointe par téléphone mardi matin à Los Angeles, Emma Thomas, l’épouse et partenaire de production de Nolan, a déclaré qu’elle s’était réveillée avec une avalanche de messages de félicitations, puis avait réveillé Nolan avec la nouvelle.

“Ne prenez pas cela comme blasé”, a déclaré Nolan à l’Associated Press en riant. “Nous ne voulions tout simplement rien gâcher.”

Bien que Nolan soit considéré comme l’auteur de grande toile de son époque, il n’a jamais remporté de prix. prix de l’Académie, et aucun de ses films n’a remporté le prix du meilleur film. Mais cela pourrait être son année. Réfléchissant à la rareté du succès de son film – un long drame riche en paroles et en convulsions de l’histoire qui a néanmoins rapporté près d’un milliard de dollars – Nolan a qualifié Oppenheimer de « l’une des grandes histoires américaines ».

“J’ai grandi en aimant les films hollywoodiens et en croyant que le cinéma en studio peut tout faire”, a déclaré Nolan. « Voir le public réagir à cela cet été était incroyablement excitant et obtenir ce genre de reconnaissance de la part de l’académie, je ne sais pas vraiment quoi dire. Cela confirme certainement notre foi dans ce que peut être le cinéma en studio.

Le plus gros succès de l’année, « Barbie », est reparti avec un nombre de nominations légèrement inférieur à celui de son partenaire dans Barbenheimer mania. La comédie féministe de Greta Gerwig, avec plus de 1,4 milliard de dollars de ventes de billets, a été nominé pour huit prix, dont celui du meilleur film ; Ryan Gosling pour le meilleur acteur dans un second rôle ; et deux candidats pour la meilleure chanson dans « What Was I Made For » et « I’m Just Ken ».

Gerwig était étonnamment exclu du domaine des meilleurs réalisateurs. Elle a été nominée pour le meilleur réalisateur en 2018 pour son premier film solo, « Lady Bird ». À l’époque, Gerwig n’était que la cinquième femme nominée pour ce prix. Depuis, Chloé Zhao (« Nomadland ») et Jane Campion (« Le pouvoir du chien ») ont remporté le prix du meilleur réalisateur. Avant ces victoires, Kathryn Bigelow (« The Hurt Locker », en 2010) était la seule femme à remporter l’Oscar de la plus haute distinction cinématographique.

Le riff de Frankenstein « Poor Things » de Yorgos Lanthimos et l’épopée Osage de Martin Scorsese “Les tueurs de la lune fleurie” ont également été largement célébrés, avec 11 et 10 nominations chacun.

Lily Gladstone, star de « Killers of the Flower Moon », est devenue la première Amérindienne nominée pour la meilleure actrice. Pour la 10ème fois, Scorsese a été nominé pour le meilleur réalisateur. Leonardo DiCaprio, cependant, n’a pas été élu meilleur acteur. Feu Robbie Robertson, décédé en aoûtest également devenu la première personne autochtone nominée pour la meilleure note.

“J’aurais seulement souhaité que Robbie Robertson vive assez longtemps pour voir son travail reconnu. Nos nombreuses années d’amitié et la conscience croissante qu’a Robbie de son propre héritage autochtone ont joué un rôle crucial dans mon désir de voir ce film à l’écran”, a déclaré Scorsese dans un communiqué.

« Pauvres choses », un sombre fantaisie de l’ère victorienne sur l’éveil sexuel de Bella Baxter, a reçu des nominations pour la mise en scène de Lanthimos, la performance principale d’Emma Stone, le second rôle de Mark Ruffalo et de nombreuses nominations pour le film. artisanat à l’ancienne avec son design fantastique.

Le 10 films nominés pour le meilleur film étaient : « Oppenheimer », « Barbie », « Poor Things », « Killers of the Flower Moon », « The Holdovers », « Maestro », « American Fiction », « Past Lives », « Anatomy of a Fall » et « La zone d’intérêt.

Ce groupe, qui reflétait les nominés aux Producers Guild Awards, s’est déroulé comme prévu et, comme les critiques l’ont noté, a constitué une collection de films remarquablement solide. Pour la première fois, trois des meilleurs films nominés ont été réalisés par des femmes : « Past Lives » de Céline Song ; “Anatomie d’une chute” de Justine Triet, également nominée pour le meilleur réalisateur, et “Barbie” de Gerwig.

Mais les surprises ont été nombreuses dans d’autres catégories.

La catégorie du meilleur acteur était considérée comme l’une des plus compétitives. Au final, les nominés étaient Murphy, Paul Giamatti (“Les Holdovers”), Jeffrey Wright (« Fiction américaine »)Bradley Cooper (“Maestro”) et Colman Domingo (“Rustin”). La nomination de Domingo, pour son interprétation du militant des droits civiques Bayard Rustin, a fait de lui le deuxième homme ouvertement gay à être nominé pour son rôle de personnage gay, après Ian McKellen pour le film « Dieux et monstres » de 1998.

«Fiction américaine» Le drame perspicace de Cord Jefferson sur un romancier frustré, a passé une journée particulièrement bonne, récoltant cinq nominations. Cela comprenait un clin d’œil à Sterling K. Brown pour le meilleur acteur dans un second rôle. Robert De Niro (“Killers of the Flower Moon”) a complété cette catégorie avec Downey Jr., Gosling et Ruffalo.

La meilleure actrice a également été très disputée. Aux côtés de Gladstone et Stone, les nominés étaient Carey Mulligan (« Maestro »), Annette Bening (« Nyad ») et Sandra Hüller (« Anatomie d’une chute »). Cela excluait Margot Robbie, la star de « Barbie », et Fantasia Barrino de « La couleur pourpre ».

En tant qu’actrice de soutien, la favorite Da’Vine Joy Randolph de “The Holdovers” a poursuivi sa marche vers son premier Oscar. Elle a été rejointe par Blunt, Danielle Brooks (“The Color Purple”), Jodie Foster (“Nyad”) et America Ferrera (“Barbie”).

Même si “La Couleur Pourpre” était parti avec de plus grands espoirs aux Oscars, Brooks a fini par être le seul nominé pour le film.

« Tout cela me touche beaucoup, car je sais, comme nous le savons tous, qu’on ne peut pas faire ces choses tout seul. Ce n’est pas comme ça que ça marche », a déclaré Brooks via Zoom depuis la Nouvelle-Zélande où elle tourne un film. «Je pensais que c’était un énorme poste à remplir après Miss Oprah Winfrey. Mais maintenant, j’ai l’impression de faire ça pour l’équipe Color Purple, tu sais ?

Les principaux nominés « Oppenheimer », « Barbie », « Poor Things » et « Killers of the Flower Moon » ont formé un quatuor maximaliste de poids lourds aux Oscars. Le biopic tentaculaire de Nolan. Le quasi-musical de Gerwig. Le western noir comme du sang de Scorsese. Le somptueux design de Lanthimos fantastique. Chacun a utilisé un large éventail d’outils cinématographiques pour raconter des histoires sur grand écran, souvent dérangeantes. Et chacun – même le film au plus gros budget d’Apple à ce jour, “Killers of the Flower Moon” – a eu de solides sorties en salles qui ont permis d’économiser du streaming pendant des mois plus tard. .

The Associated Press a décroché sa première nomination aux Oscars dans les 178 ans d’histoire de l’agence de presse avec « 20 jours à Marioupol », La poignante chronique de Mstyslav Tchernov de la ville ukrainienne assiégée et des derniers journalistes internationaux restés sur place après l’invasion russe. Il a été nominé pour le meilleur documentaire, aux côtés de « Four Daughters », « Bobi Wine : The People’s President », « The Eternal Memory » et « To Kill a Tiger ».

« 20 Days » est une production conjointe entre Associated Press et « Frontline » de PBS.

Les nominés pour les meilleurs films internationaux ont été : « La Société de la Neige » (Espagne) ; « La zone d’intérêt » (Royaume-Uni) ; « Le salon des professeurs » (Allemagne) ; « Io Capitano » (Italie) et « Perfect Days » (Japon).

La meilleure collection de films – tous projetés dans les salles pendant au moins un mois, y compris « Maestro » de Netflix – reflète le rééquilibrage de l’industrie après des années d’expérimentation pendant la pandémie. Netflix est arrivé avec le plus grand nombre de nominations parmi tous les studios avec 18, mais le consensus de l’industrie est, pour l’instant, revenu à la conviction que les cinémas jouent un rôle essentiel dans le déploiement de la plupart des films. Apple et Amazon, qui ont acquis MGM en 2022, ont chacun fait du cinéma une priorité.

En multipliant les nominations pour « Oppenheimer », les électeurs des Oscars sont prêts à faire quelque chose qu’ils n’ont pas fait depuis longtemps : remettre la plus haute récompense à un blockbuster à gros budget. Certes, “Oppenheimer” n’est pas un spectacle ordinaire sur grand écran, mais l’académie privilégie depuis des années les petits films pour la meilleure image, des films comme “CODA”, “Nomadland” et le gagnant de l’année dernière, “Everything Everywhere All at Once”. Le film « Argo » de Ben Affleck en 2012 a été le dernier lauréat du prix du meilleur film à dépasser les 100 millions de dollars au niveau national. « Oppenheimer » a rapporté 326,8 millions de dollars aux États-Unis et au Canada, et près d’un milliard de dollars dans le monde.

Historiquement, les superproductions ont contribué à alimenter les audiences des Oscars. Dans la mesure où l’accumulation de remises de prix (une conséquence des grèves de l’année dernière) pourrait être préjudiciable aux Oscars, la présence de Barbenheimer pourrait contribuer à rehausser la retransmission télévisée du 10 mars sur ABC. Jimmy Kimmel revient en tant qu’hôte, la cérémonie étant déplacée jusqu’à 19 h HNE.

Brooke Lefferts d’AP a contribué à ce rapport.

