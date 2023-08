Oppenheimer de Winnipeg : L’homme responsable du noyau de la bombe atomique

Le nouveau film Oppenheimer a amené des gens dans les théâtres et les a ramenés dans le temps en regardant la création de la bombe atomique, mais un Winnipegois qui faisait partie du projet reste toujours dans l’ombre.

Louis Slotin est né le 1er décembre 1910 et a grandi dans le North End de Winnipeg.

À l’âge de 16 ans, il est allé à l’Université du Manitoba, où il a obtenu son baccalauréat et sa maîtrise en sciences, et à l’âge de 25 ans, il a obtenu un doctorat en biochimie de l’Université de London.

« Mon oncle était une personne extrêmement brillante. Je ne le connaissais pas personnellement, il est décédé avant ma naissance. Mais ce que la famille me dit, c’est que même en tant que jeune étudiant, les gens le reconnaissaient comme étant extrêmement brillant », a déclaré Israel Ludwig, dont la mère était la sœur de Slotin.

Ludwig a déclaré qu’après avoir obtenu son doctorat, Slotin est allé à l’Université de Chicago et a commencé à travailler avec Enrico Fermi – un physicien italien qui a créé le premier réacteur nucléaire, un projet pour lequel Slotin était présent.

« Quand Fermi a été enrôlé dans le projet Manhattan, il a emmené mon oncle avec lui. Et mon oncle a finalement été promu au travail qu’ils faisaient à Los Alamos.

À Los Alamos – l’endroit où se sont déroulés les travaux secrets du projet Manhattan – Slotin a été chargé de développer le noyau de combat du « Gadget » – le nom de la bombe avant qu’elle n’explose lors de l’essai nucléaire de Trinity.

Louis Slotin (à gauche) est vu debout à côté du Gadget en 1945 à Los Alamos. (Source : Laboratoire national de Los Alamos.)



« Mon oncle a eu le privilège de livrer la bombe atomique aux forces armées et ils lui ont donné un certificat le qualifiant d’armurier en chef des forces armées américaines. »

Ludwig a également souligné que Slotin était censé être sur l’Enola Gay – l’avion qui a largué la bombe « Little Boy » sur la ville d’Hiroshima, au Japon – pour armer la bombe et la préparer à être larguée.

« Mais étant un Canadien, ils ne l’ont pas laissé entrer dans cette partie de l’opération parce que sa carte verte n’était pas encore arrivée. »

Ludwig a vu le nouveau film et l’a apprécié, affirmant qu’il était assez précis. Bien qu’il n’y ait aucune référence directe à son oncle, il a dit qu’il y avait une partie du film qui pourrait être lui.

« Il y avait une scène où ils assemblaient le Gadget… et il y avait là une personne qui aurait pu être mon oncle, parce que c’est ce que mon oncle faisait à ce moment-là. »

GRANDIR À WINNIPEG

Slotin et sa famille vivaient à l’origine sur l’avenue Alfred avant de construire une maison et de déménager sur la rue Scotia au bout d’Inkster.

Ludwig a déclaré que Slotin n’avait pas vécu longtemps dans cette maison car il travaillait déjà pour obtenir son doctorat, mais avait la réputation dans la communauté d’être extrêmement intelligent.

« Je me souviens qu’un homme… qui avait une épicerie m’a dit que mon oncle et ses amis traîneraient et il a dit qu’ils parleraient des formules de mathématiques et de physique qu’ils apprenaient à l’école et qu’ils commenceraient à les écrire sur ces gros rouleaux de papier de boucherie dans ce magasin.

Il a dit que Slotin et ses amis finiraient par écrire tellement de formules que le magasin serait à court de papier de boucherie.

Louis Slotin travaillant sur une photo non datée. (Source : Centre du patrimoine juif de l’Ouest canadien)

Ludwig a également entendu des histoires de sa tante qui jouait aux cartes avec Slotin et ses amis. Ludwig a déclaré que sa tante serait toujours ennuyée parce que Slotin distribuait les cartes et qu’avant que des mouvements puissent être effectués, il savait déjà comment tout le monde jouerait, voyant les résultats avant qu’ils ne se produisent.

Maintenant, non loin de la maison Slotin sur Scotia, il y a une plaque qui honore Slotin et ses contributions scientifiques.

« Si vous allez dans le nord de l’avenue Luxton, vous descendez jusqu’au bout de l’extrémité est de l’avenue Luxton, cela se termine à la rive de la rivière Rouge et juste là, sur cette rive, il y a un petit parc… et il y a aussi une plaque et la plaque porte le nom de mon oncle.

‘CHATOUILLER LA QUEUE DU DRAGON’

Après la guerre et l’utilisation des deux bombes atomiques au Japon, Slotin est resté à Los Alamos jusqu’en 1946.

Selon le Laboratoire national de Los Alamos, Slotin avait prévu de reprendre l’enseignement mais a d’abord dû former son remplaçant.

L’un de ses travaux consistait à effectuer des tests de criticité – amener le noyau de la bombe au point avant une réaction de fission – ce qui était connu sous le nom de « chatouiller la queue du dragon ».

Le test impliquait d’avoir deux coques en demi-sphère de béryllium et un petit noyau de plutonium et plus les deux moitiés se rapprochaient, plus la réaction de fission était forte.

Pour faire ce test, Slotin utiliserait un tournevis pour séparer les deux moitiés. Cependant, le 21 mai 1946, la main de Slotin a glissé et le noyau est devenu critique.

Bâtiment Slotin à Los Alamos. C’est là que Louis Slotin est mort suite à une réaction critique d’un des noyaux atomiques. (Source : Laboratoire national de Los Alamos)

Selon le laboratoire, la chaleur et la lumière bleue remplissaient la pièce.

« Mon oncle a sauté dessus immédiatement et a séparé les hémisphères, a arrêté la réaction en chaîne et a sauvé la vie de tout le monde dans le laboratoire », a déclaré Ludwig.

En se mettant sur le noyau, Slotin a été exposé à une dose de rayonnement plus que mortelle et est décédé à l’hôpital neuf jours plus tard d’un empoisonnement aux radiations. Il avait 35 ans.

« Ma famille a toujours été très fière de lui », a déclaré Ludwig. « C’était un homme brillant que le monde a perdu et c’était clairement un homme très moral qui, sans arrière-pensée, a sacrifié sa vie pour sauver les autres dans le laboratoire.

« La plus grande perte, d’après ce qu’on m’a dit, c’est qu’il commençait à s’intéresser à l’utilisation des radiations pour combattre les maladies, en particulier le cancer, et c’est pourquoi il voulait retourner à l’Université de Chicago pour continuer ce genre de recherche. »

