“Oppenheimer” arrive en tête de tous les nominés aux Oscars avec 13

NEW YORK — Après une année cinématographique tumultueuse marquée par des grèves et des arrêts de travail, les Oscars ont inondé mardi les nominations pour le biopic à succès de Christopher Nolan, “Oppenheimer”, qui a remporté 13 nominations.

L’opus de trois heures de Nolan, considéré comme le meilleur film en tête, a reçu la nomination du meilleur film ; La direction de Nolan ; nominations par intérim pour Cillian Murphy, Robert Downey Jr. et Emily Blunt ; et de multiples distinctions pour l’art du drame de J. Robert Oppenheimer.

Lily Gladstone, star de “Killers of the Flower Moon”, est devenue la première Amérindienne nominée pour la meilleure actrice

Jimmy Kimmel revient en tant qu’hôte, la cérémonie étant avancée d’une heure, à 16 heures (heure du Pacifique).

Mais le plus gros succès de l’année, “Barbie”, est reparti avec un nombre de nominations nettement inférieur à celui de son partenaire dans Barbenheimer mania. La comédie féministe de Greta Gerwig, avec plus de 1,4 milliard de dollars de ventes de billets, a été nominée pour huit prix, dont celui du meilleur film ; Ryan Gosling pour le meilleur acteur dans un second rôle ; et deux candidats pour la meilleure chanson dans “What Was I Made For” et “I’m Just Ken”.

Mais Gerwig a été étonnamment exclu du champ des meilleurs réalisateurs. Gerwig a été nominée pour le meilleur réalisateur en 2018 pour son premier film solo, “Lady Bird”. À l’époque, elle n’était que la cinquième femme nominée pour ce prix. Depuis, Chloé Zhao (“Nomadland”) et Jane Campion (“Le pouvoir du chien”) ont remporté le prix du meilleur réalisateur. Avant ces victoires, Kathryn Bigelow (« The Hurt Locker », en 2010) était la seule femme à remporter l’Oscar de la plus haute distinction cinématographique.

L’épopée Osage de Martin Scorsese “Killers of the Flower Moon” et le riff de Frankenstein de Yorgos Lanthimos “Poor Things” ont également été largement célébrés. “Poor Things” a décroché 11 nominations, tandis que “Killers of the Moon” a été nominé pour 10 Oscars.

Lily Gladstone, star de “Killers of the Flower Moon”, est devenue la première Amérindienne nominée pour la meilleure actrice. Pour la 10ème fois, Scorsese a été nominé pour le meilleur réalisateur. Leonardo DiCaprio, cependant, n’a pas été élu meilleur acteur.

Les 10 films nominés pour le meilleur film étaient : “Oppenheimer”, “Barbie”, “Poor Things”, “Killers of the Flower Moon”, “The Holdovers”, “Maestro”, “American Fiction”, “Past Lives”, ” Anatomie d’une chute » et « La zone d’intérêt ».

Les principaux nominés “Oppenheimer”, “Barbie”, “Poor Things” et “Killers of the Flower Moon” formaient un quatuor maximaliste de poids lourds aux Oscars. Le biopic tentaculaire de Nolan. Gerwig est presque musical. Le western noir comme du sang de Scorsese. La fantaisie somptueusement conçue de Lanthimos. Chacun a utilisé un large éventail d’outils cinématographiques pour raconter de grandes histoires souvent dérangeantes sur grand écran. Et chacun – même le film au plus gros budget d’Apple à ce jour, “Killers of the Flower Moon” – avait des sorties en salles robustes qui ont permis d’économiser du streaming pendant des mois plus tard.

L’Associated Press a décroché sa première nomination aux Oscars en 178 ans d’histoire de l’agence de presse avec “20 jours à Marioupol”, la chronique poignante de Mstyslav Tchernov sur la ville ukrainienne assiégée et sur les derniers journalistes internationaux restés là après l’invasion russe. Il a été nominé pour le meilleur documentaire, aux côtés de “Four Daughters”, “Bobi Wine: The People’s President”, “The Eternal Memory” et “To Kill a Tiger”.

« 20 Days » est une production conjointe entre Associated Press et « Frontline » de PBS.

Les nominés pour le meilleur film international sont : « La Société de la Neige » (Espagne) ; « La zone d’intérêt » (Royaume-Uni) ; « Le salon des professeurs » (Allemagne) ; “Io Capitano” (Italie) ; “Journées parfaites” (Japon).

Les nominés pour le meilleur film d’animation sont : « Le Garçon et le Héron » ; “Élémentaire”; « Nimona » ; « Rêves de robots » ; “Spider-Man : à travers le Spider-Verse.”

La saison des Oscars a réuni “Oppenheimer” avec son partenaire du box-office d’été, “Barbie”.

Historiquement, les superproductions ont contribué à alimenter les audiences des Oscars. Même si l’accumulation de remises de prix (une conséquence des grèves de l’année dernière) pourrait être préjudiciable à la cérémonie des Oscars, la présence de Barbenheimer pourrait contribuer à rehausser la retransmission télévisée du 10 mars sur ABC. Jimmy Kimmel revient en tant qu’hôte, la cérémonie étant avancée d’une heure, à 19 heures, heure de l’Est.