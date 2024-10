Oppenheim Architecture achève le campus du Collège d’Europe à Tirana

Depuis 1992, le Collège d’Europe a exploité deux sites à Bruges, en Belgique ; et Natolin, Pologne. Désormais, grâce à un nouveau campus spécialement conçu par Oppenheim Architecture, il dispose d’un troisième satellite à Tirana, en Albanie. Le nouveau complexe officiellement ouvert aux étudiants et aux professeurs cet automne.

Oppenheim Architecture (OA), un bureau implanté à Miami, New York, Bâle et Tirana, a conçu quatre nouveaux bâtiments pour le campus verdoyant du Collège d’Europe. Une « agora » se dresse au centre de trois structures qui contiennent une bibliothèque, un musée et un espace événementiel ; un bâtiment universitaire avec des salles de classe, des amphithéâtres et une cafétéria ; et un bâtiment administratif avec des bureaux, des salles de réunion et des logements pour les diplomates en visite de l’Union européenne (UE).

La structure en forme de dôme s’inspire des théâtres gréco-romains, a déclaré OA. La salle de conférence et les sièges panoramiques de « l’agora » sont engloutis sous un dôme en béton percé d’arcs en lancette, de fenêtres et d’entrées. Une fresque folklorique réalisée par un artiste local a été laquée à l’intérieur du dôme.

Les trois autres bâtiments de taille moyenne sont recouverts de béton pigmenté rouge foncé. Cette couleur est censée faire écho à l’architecture vernaculaire, ont déclaré les architectes. D’autres peintures murales réalisées par des artistes locaux abondent à l’extérieur du complexe, dont certaines racontent l’histoire des manifestations étudiantes de 1991 contre le communisme albanais.

Les concepteurs d’OA ont souligné dans un communiqué que ce projet marque le premier campus spécialement construit du Collège d’Europe. « Alors que les deux campus précédents étaient situés à l’intérieur de structures historiques, le nouveau campus de Tirana, situé dans la ville étudiante d’importance historique, est le premier à être conçu spécifiquement pour le collège », a déclaré OA.

« Grâce à des recherches minutieuses sur l’histoire et la culture de Tirana et de sa ville étudiante emblématique, OA a reconnu qu’au-delà des magnifiques matériaux, couleurs et textures de Tirana, ce sont les gens, et plus généralement la vie sociale, qui sont au centre de l’organisation spatiale de la ville. », a poursuivi la société.

« Une logique spatiale démocratique »

Le Collège d’Europe a été fondé après la Seconde Guerre mondiale en 1949. Sa mission a toujours été de former « une élite de jeunes cadres » qui travailleront ensuite dans diverses institutions diplomatiques européennes. Les premiers ministres européens, les présidents, les ambassadeurs, les ministres de la défense, les maires, les avocats et d’autres en sont tous diplômés.

Comme son homologue de Natolin, en Pologne, créée peu après la chute du mur de Berlin, la nouvelle succursale du Collège d’Europe à Tirana est destinée à guider l’Albanie dans son « voyage vers la démocratie », ont déclaré les concepteurs d’OA.

« La démocratie étant une valeur fondamentale de l’UE, OA a cherché à organiser le nouveau campus selon une logique spatiale démocratique », a expliqué OA dans sa déclaration artistique. « Le choix des matériaux, des couleurs, du traitement de surface et de l’articulation de la façade découle de la fusion des résultats de nos recherches sur le paysage architectural de Tirana, l’histoire et la culture albanaises et l’idéologie dirigeante du Collège d’Europe. »

La contribution d’Oppenheim Architecture à l’environnement bâti de Tirana intervient au milieu d’une vague de construction dans la capitale albanaise. En avril, Steven Holl Architects et l’artiste polonaise Agnieszka Kurant ont publié les rendus d’un nouveau centre d’exposition à Tirana.

Cela faisait suite à une conception du 514NE qui a redessiné la place Skanderbeg et à un projet controversé de BIG visant à remplacer le Théâtre national albanais. En 2023, MVRDV a achevé la Pyramide de Tirana, qui a transformé un monument du XXe siècle en un centre culturel revigoré.