OPM : le moral et l’engagement des travailleurs fédéraux ont rebondi en 2023

Les employés fédéraux ont signalé une amélioration de leurs niveaux d’engagement et de satisfaction au travail lorsqu’ils ont répondu à l’enquête annuelle du gouvernement sur les attitudes au travail, a annoncé lundi le Bureau de la gestion du personnel.

OPM a publié les données préliminaires de l’enquête de point de vue des employés fédéraux de 2023, bien que le rapport complet de l’agence ne soit disponible que plus tard cette année. Après deux années de scores stables ou en baisse, l’attitude des travailleurs fédéraux à l’égard de leur employeur a rebondi cette année.

Dans l’ensemble du gouvernement fédéral, l’engagement des employés est passé à 72 sur 100, soit une augmentation d’un point par rapport au score de l’année dernière et correspondant à un sommet sur cinq ans établi pour la dernière fois en 2020. Et l’indice de satisfaction mondial, qui cherche à mesurer le moral des employés fédéraux, s’est inversé. une baisse sur deux ans, atteignant 64 sur 100, soit une augmentation de deux points par rapport à 2022 et correspondant aux performances de 2021. Le moral reste cependant toujours en deçà du niveau haut de 69 atteint en 2020.

Dans une déclaration accompagnant la publication des données, le directeur de l’OPM, Kiran Ahuja, a souligné l’amélioration de plusieurs indicateurs de l’indice d’engagement des employés de l’enquête annuelle, notamment une augmentation de deux points des questions associées aux opinions des employés sur le leadership de l’agence, à 61 sur 100, ainsi que comme une augmentation d’un point des réponses aux questions concernant l’expérience professionnelle intrinsèque des salariés, portant le total à 74 sur 100.

« L’enquête de cette année auprès des employés fédéraux souligne que les employés fédéraux restent remarquablement résilients, de plus en plus engagés et valorisent la diversité, l’équité, l’inclusion et l’accessibilité sur le lieu de travail », a-t-elle déclaré. « Ces résultats encourageants offrent aux agences la possibilité de créer une dynamique et de soutenir leur personnel pour tirer parti des flexibilités du lieu de travail, continuer à faire progresser la DEIA et rester motivés à continuer à servir le peuple américain.

L’année dernière, OPM a ajouté un nouvel indice conçu pour mesurer ce que pensent les travailleurs fédéraux des efforts de leurs agences pour promouvoir la diversité, l’équité, l’inclusion et l’accessibilité. Cette année, l’indice de diversité, d’équité, d’inclusion et d’accessibilité a révélé que 71 % des personnes interrogées ont signalé des perceptions positives des efforts DEIA de leurs agences, soit une augmentation de deux points par rapport au score de référence de l’année dernière.

Le FEVS de cette année a également connu un rebond significatif en termes de nombre d’employés fédéraux ayant accepté de participer, avec 39 % – soit plus de 625 000 – des employés éligibles ayant répondu au sondage. Cela représente une augmentation de quatre points de pourcentage par rapport au taux de réponse de l’année dernière, bien que cela reste en deçà du récent record de 44 % des autorités fédérales ayant répondu à l’enquête en 2020.

Plus de détails sur les résultats de l’enquête, y compris les données agence par agence, seront inclus dans le rapport de gestion traditionnel d’OPM lors de sa publication plus tard cette année.