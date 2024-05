OPM défend la règle visant à entraver le retour de l’annexe F et soutient le télétravail dans le contexte du retour au bureau

L’Office of Personnel Management défend une règle récemment finalisée destinée à empêcher le retour de l’Annexe F – une politique de l’ère Trump qui facilitait le licenciement des employés fédéraux de carrière occupant des postes décisionnels.

Le directeur par intérim de l’OPM a déclaré au comité de surveillance et de responsabilité de la Chambre que la réémergence d’une telle politique saperait la protection de la fonction publique et ramènerait la main-d’œuvre fédérale à un « système de dépouilles » du XIXe siècle avec un roulement important.

Le directeur par intérim de l’OPM, Rob Shriver, a déclaré mercredi aux législateurs que le retour de l’annexe F aurait un « effet dissuasif » sur les employés fédéraux de carrière et les empêcherait de fournir des commentaires francs sur les questions politiques.

Le retour de l’Annexe F sous une autre administration Trump ou sous toute autre présidence, a-t-il ajouté, rendrait également plus difficile pour les agences de recruter et de retenir des employés qualifiés.

« Si nous devions envoyer un message au public selon lequel vous n’êtes plus prioritaire au sein du gouvernement fédéral en fonction de vos compétences, de vos capacités et de vos connaissances, mais plutôt que vous faites ce que vous faites pour être valorisé sur la base d’un autre facteur non fondé sur le mérite. , je pense que les défis en matière de capital humain auxquels le gouvernement fédéral est déjà confronté seront considérablement exacerbés », a déclaré Shriver.

L’OPM a finalisé le mois dernier une règle renforçant la protection de la fonction publique pour les employés fédéraux de carrière et entravant le retour de l’annexe F, si l’ancien président Donald Trump remporte l’élection présidentielle de novembre prochain, ou dans toute administration future.

« Il est essentiel que les travailleurs fédéraux bénéficient des protections nécessaires pour pouvoir offrir leurs conseils honnêtes, leurs opinions honnêtes, même lorsqu’elles sont impopulaires – ou peut-être même lorsque leur opinion basée sur leur expertise peut être quelque chose avec laquelle les dirigeants ne seraient pas d’accord », » dit Shriver.

« Les dirigeants ont toujours la possibilité de prendre la décision qu’ils doivent prendre, et les employés fédéraux doivent ensuite la suivre et la mettre en œuvre. Mais cela porterait un grand préjudice à notre système et ne rendrait pas service au peuple américain, y compris à la sûreté et à la sécurité nationale, si nos experts étaient refroidis et dans leur capacité à transmettre leur analyse honnête à leurs dirigeants », a-t-il ajouté.

Les démocrates membres du comité cherchent à pousser plus loin la règle finale de l’OPM et à adopter une législation qui codifierait son contenu dans la loi.

Mais les législateurs républicains ont déclaré que le retour de l’annexe F empêcherait les employés fédéraux de carrière de saper les politiques de toute administration, y compris celle de Biden.

Le représentant Andy Biggs (R-Arizona) a souligné des cas récents dans lesquels des employés fédéraux ont exprimé leur opposition à la politique du président Joe Biden concernant la guerre entre Israël et le Hamas.

Des dizaines d’employés fédéraux se sont rassemblés le 15 mai devant la Maison Blanche pour protester contre la position de l’administration Biden sur la guerre à Gaza. Les fonctionnaires se sont réunis le jour du souvenir de la Nakba, qui marque le déplacement massif des Palestiniens en 1948, avec l’émergence de l’État d’Israël.

Les fonctionnaires font partie d’une coalition appelée « Feds United for Peace » et appellent à la fin du soutien du gouvernement à Israël.

« Il s’agit du personnel de toutes les agences du gouvernement fédéral, où les gens sortaient et organisaient des lettres de protestation contre la politique de Biden, a déclaré Biggs. « Ils s’engagent formellement dans leur opposition à la politique de cette administration, ce qui est acceptable pour nous, car nous sommes des élus. Mais qu’en est-il des employés fédéraux ?

Shriver a déclaré que les employés fédéraux doivent suivre les règles concernant la prise de congés annuels et se conformer aux directives de la Hatch Act lorsqu’ils s’engagent dans toute activité politique.

« L’OPM fixe les règles, puis les agences suivent et mettent en œuvre les règles. Et en ce qui concerne les questions concernant les congés, ou la loi Hatch, ce sont toujours des questions qui sont traitées comme une question de gestion dans une agence », a-t-il déclaré.

Après avoir été interrogé sur la capacité des employés fédéraux à discuter de la guerre entre Israël et le Hamas au travail, le Bureau du conseiller spécial a précisé en novembre dernier que le gouvernement fédéral peut partager ses opinions pendant l’horloge, à condition qu’il ne s’agisse pas d’une déclaration pour ou contre un parti politique.

Pour éviter des problèmes juridiques, les dirigeants du Feds United for Peace ont également encouragé les employés fédéraux à ne pas utiliser les biens ou les ressources du gouvernement lors de la planification de manifestations.

Le représentant Pete Sessions (R-Texas), président du sous-comité des opérations gouvernementales et de la main-d’œuvre fédérale, a demandé à l’OPM ce qu’il faisait pour « garantir que les employés fédéraux ne cherchent pas, n’ont pas et ne chercheront pas à saper un président – ​​dans l’un ou l’autre des partis – pour leur programme, simplement parce qu’ils ne sont pas d’accord avec lui.

« Nous parlons d’employés de la fonction publique qui prennent en otage non seulement des initiatives clés, mais aussi l’administration qu’ils servent », a-t-il déclaré.

Shriver a déclaré qu’un retour à l’annexe F constituerait une « transformation fondamentale » de la main-d’œuvre fédérale.

« Cela nous ramène aux années 1800, lorsque nous avions un système de dépouilles, quand il y avait un roulement massif parmi les fonctionnaires fédéraux à chaque nouvelle élection qui changeait. Les personnes qui ont été embauchées l’ont été en fonction de leur loyauté envers ce candidat particulier. Et je pense que si rien n’est fait, une politique comme l’Annexe F pourrait ouvrir la porte à un retour à cela », a-t-il déclaré.

Shriver a déclaré aux législateurs qu’environ 16 000 à 17 000 employés fédéraux sont licenciés ou « renvoyés pour un motif valable » chaque année, soit moins de 1 % des 2 millions d’employés fédéraux totaux.

Le représentant Gerry Connolly (Démocrate de Virginie) a déclaré que l’introduction de l’Annexe F sous l’administration Trump cherchait à transformer la fonction publique non partisane « en une armée de loyalistes mal préparés et non qualifiés ».

Connolly a introduit le Saving the Civil Service Act, qui obligerait tout président à demander l’approbation du Congrès avant d’étendre considérablement le service exclu. Le projet de loi compte 36 coparrains, dont plusieurs républicains.

« Même si je suis reconnaissant que la dernière règle de l’OPM visant à renforcer et à clarifier les protections de la fonction publique de carrière non partisane constitue un premier pas important, la fonction publique ne sera pas protégée contre la reclassification, à moins qu’elle ne soit codifiée dans la loi et que le décret puisse être annulé. « , a déclaré Connolly.

Connolly a déclaré que son projet de loi, adopté et adopté, garantirait qu’« aucun futur président, quel que soit son parti, ne puisse, d’un simple coup de plume, licencier des dizaines de milliers d’employés fédéraux qui sont actuellement protégés par la loi ».

La National Active and Retired Federal Employees Association (NARFE) a déclaré au comité dans une lettre qu’elle « exhorte fortement » les législateurs à rejeter les tentatives visant à accorder au pouvoir exécutif la possibilité de contourner les règles de la fonction publique par la création d’une nouvelle catégorie de services exclus, comme on le voit avec l’annexe F.

« Notre main-d’œuvre fédérale devrait être composée de personnes bien qualifiées, et non de personnes mises en service en raison de liens politiques », a écrit le président national de la NARFE, William Shackleford, dans sa lettre.

NARFE déclare soutenir la loi pour sauver la fonction publique, « pour interdire le retour de l’annexe F ou de politiques similaires ».

« Renverser le système du mérite constitue une mauvaise politique, ouvrant la voie au retour du système des dépouilles. Au lieu de cela, la NARFE exhorte ce comité à trouver un terrain d’entente sur les questions particulièrement préoccupantes, en particulier celles liées au recrutement et à la rétention des employés fédéraux, afin que le gouvernement fédéral puisse répondre aux demandes de l’avenir », a écrit Shackleford.

Le gouvernement fédéral revient au pouvoir plus rapidement que le secteur privé

Les Républicains du Comité ont également exhorté l’OPM à accélérer le retour des employés fédéraux au bureau.

« Ce président a donné l’ordre que les travailleurs fédéraux peuvent rester chez eux », a déclaré Sessions.

Mais Shriver a souligné un récent rapport du groupe non partisan Rapport du Bureau du budget du Congrès montrant que les employés fédéraux retournent au bureau à un rythme plus rapide que la main-d’œuvre du secteur privé.

Shriver a déclaré que plus de la moitié de la main-d’œuvre fédérale – environ 54 % des employés fédéraux – ne télétravaillent pas du tout. Les 46 % restants travaillent à la fois au bureau et en télétravail.

«Pendant de très nombreuses années avant la pandémie, le gouvernement fédéral était en mesure de permettre à des personnes de passer une partie de leur temps à travailler dans un autre endroit», a déclaré Shriver.

Pendant ce temps, Shriver a déclaré qu’OPM avait dispensé une formation à plus de 10 000 gestionnaires et superviseurs fédéraux sur la gestion des employés dans un environnement de travail hybride.

L’administration Biden appelle les agences à faire venir leurs employés au bureau au moins 50 % du temps.

Avec le passage à un modèle de main-d’œuvre hybride, Shriver a déclaré qu’OPM avait abandonné certains de ses bureaux loués à travers le pays, mais « nous avons encore du travail à faire là-bas pour parvenir à un état stable ».

« Ce sont les problèmes avec lesquels nous sommes tous confrontés aujourd’hui : comment l’intersection des modalités de travail en place est désormais à la hauteur de notre empreinte », a déclaré Shriver.

Le National Treasury Employees Union, dans une lettre soumise au comité, a déclaré que le télétravail reste « essentiel pour que le gouvernement fédéral puisse recruter et retenir les meilleurs et les plus brillants afin de fournir des services de qualité au peuple américain ».

La présidente nationale du NTEU, Doreen Greenwald, a déclaré aux législateurs qu’elle avait donné des exemples de la manière dont les postes vacants éligibles au télétravail attiraient davantage de candidats et que les politiques de télétravail aidaient les agences à économiser de l’argent sur l’immobilier.

Le syndicat, a-t-elle ajouté, s’oppose aux « limites arbitraires et universelles du télétravail » et a exhorté l’OPM à collecter des données sur l’efficacité du télétravail, à développer les meilleures pratiques et à aider la direction à former la supervision des télétravailleurs.

« De telles initiatives sont essentielles au bon fonctionnement des programmes de télétravail et NTEU soutient pleinement la collecte de données et l’examen méthodique et réfléchi des programmes », a écrit Greenwald.

Copyright © 2024 Réseau fédéral d’information. Tous droits réservés. Ce site Web n’est pas destiné aux utilisateurs situés dans l’Espace économique européen.