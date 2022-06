Opinions passées des juges sur l’avortement, dans leurs propres mots et votes

WASHINGTON (AP) – Il y a plus d’un mois, une fuite étonnante d’un projet d’avis du juge Samuel Alito indiquait que la Cour suprême était prête à prendre la décision capitale d’annuler la décision historique dans Roe v. Wade de 1973 et de dépouiller les femmes protections constitutionnelles de l’avortement.

Et c’est exactement ce que la majorité conservatrice du tribunal a fini par faire vendredi dans une décision susceptible de conduire à des interdictions d’avortement dans environ la moitié des États.

Lorsque le tribunal a entendu les arguments dans l’affaire de l’avortement du Mississippi en décembre, il était clair pour les observateurs qu’il y avait un soutien substantiel parmi les conservateurs pour renverser Roe et une deuxième décision qui avait établi et réaffirmé le droit d’une femme à l’avortement.

Mais même avant ces arguments et la décision de vendredi, les juges avaient beaucoup à dire en public sur l’avortement au fil des ans – dans les opinions, les votes, les témoignages de confirmation du Sénat et ailleurs.

Le vote était de 6 contre 3 pour faire respecter la loi du Mississippi interdisant la plupart des avortements après 15 semaines, mais le juge en chef John Roberts ne s’est pas joint à ses collègues conservateurs pour renverser Roe. Il a écrit qu’il n’était pas nécessaire de renverser les larges précédents pour statuer en faveur du Mississippi.

Alito, dans l’avis final de vendredi, a écrit que Roe et Planned Parenthood v. Casey, la décision de 1992 qui réaffirmait le droit à l’avortement, avaient eu tort et devaient être annulées. Les juges Stephen Breyer, Sonia Sotomayor et Elena Kagan – l’aile libérale diminuée de la cour – étaient en désaccord.

Un regard sur certains des commentaires précédents des juges au fil des ans:

ROBERTS

Roberts a voté pour le maintien des restrictions dans deux affaires d’avortement majeures, à la majorité en 2007 pour maintenir l’interdiction d’une méthode d’avortement que les opposants appellent «l’avortement par naissance partielle» et en dissidence en 2016 lorsque le tribunal a annulé les restrictions du Texas sur les cliniques d’avortement dans un affaire intitulée Whole Woman’s Health. Mais lorsqu’une loi pratiquement identique de la Louisiane a été soumise au tribunal en 2020, Roberts a voté contre et a rédigé l’avis contrôlant l’issue de l’affaire et annulant la loi de la Louisiane. Le juge en chef a déclaré qu’il continuait de croire que l’affaire de 2016 “avait été tranchée à tort” mais que la question était “de savoir s’il fallait s’y tenir pour trancher la présente affaire”.

Lors de son audience de confirmation en 2005, il a déclaré que renverser le précédent “est une secousse pour le système juridique”, qui dépend en partie de la stabilité et de l’impartialité. Penser qu’une affaire antérieure a été jugée à tort ne suffit pas, a-t-il déclaré. Renverser une affaire nécessite d’examiner “ces autres facteurs, comme les attentes établies, comme la légitimité de la Cour, comme si un précédent particulier est viable ou non, si un précédent a été érodé par les développements ultérieurs”, a alors déclaré Roberts.

Au cours de la même audience, Roberts a été invité à expliquer sa présence sur un mémoire juridique déposé par l’administration George HW Bush qui a déclaré que la conclusion de Roe selon laquelle il existe un droit à l’avortement n’a “aucun fondement dans le texte, la structure ou l’histoire de la Constitution. ” Roberts a répondu que le mémoire reflétait les vues de l’administration.

___

LE JUGE CLARENCE THOMAS

Thomas a voté pour renverser Roe en 1992, lors de son premier mandat à la cour, alors qu’il était dissident à Casey. Depuis lors, il a appelé à plusieurs reprises à l’annulation de ces décisions.

En 2000, il a écrit en dissidence lorsque le tribunal a annulé l’interdiction du Nebraska sur “l’avortement par naissance partielle”. Racontant la décision du tribunal dans Roe, il a écrit : « En 1973, cette Cour a invalidé une loi de la législature du Texas qui était en vigueur depuis 1857, rendant ainsi inconstitutionnelles les lois sur l’avortement dans des dizaines d’États. Comme certains de mes collègues de la Cour, passés et présents, l’ont habilement démontré, cette décision était gravement erronée. L’avortement est un acte singulier, dans lequel s’achève l’exercice du contrôle d’une femme sur son propre corps, selon le point de vue, la vie humaine ou la vie humaine potentielle. Rien dans notre Constitution fédérale ne prive le peuple de ce pays du droit de déterminer si les conséquences de l’avortement pour le fœtus et pour la société l’emportent sur le fardeau d’une grossesse non désirée sur la mère. Bien qu’un État puisse autoriser l’avortement, rien dans la Constitution n’exige qu’un État le fasse.

___

BREYER

Breyer a été l’auteur principal de deux majorités judiciaires en défense du droit à l’avortement, en 2000 et 2016. Il n’a jamais voté pour maintenir une restriction à l’avortement, mais il a reconnu la controverse sur l’avortement.

Des millions d’Américains croient “qu’un avortement équivaut à causer la mort d’un enfant innocent”, tandis que des millions d’autres “craignent qu’une loi interdisant l’avortement ne condamne de nombreuses femmes américaines à des vies qui manquent de dignité”, a-t-il écrit dans l’affaire du Nebraska. il y a 21 ans, qualifiant ces points de vue de “pratiquement irréconciliables”. Pourtant, écrit Breyer, parce que la Constitution garantit «la liberté individuelle fondamentale» et doit gouverner même lorsqu’il y a de fortes divisions dans le pays, «cette Cour, au cours d’une génération, a déterminé puis redéterminé que la Constitution offre une protection de base au droit de la femme de choisir.

___

ALITO

Alito a un long palmarès de votes et d’écrits opposés au droit à l’avortement, en tant que juriste et, plus tôt, avocat du gouvernement.

Alito a voté pour faire respecter toutes les lois sur l’avortement que le tribunal a examinées depuis sa confirmation en 2006, rejoignant une majorité pour faire respecter la loi fédérale sur l’avortement par «naissance partielle» et dissident dans les affaires de 2016 et 2020.

En tant que juge de la cour d’appel fédérale, il a voté en faveur du maintien d’une série de restrictions à l’avortement en Pennsylvanie, notamment en exigeant qu’une femme avise son conjoint avant de se faire avorter. La Cour suprême a finalement annulé la règle de notification dans Casey et a réaffirmé le droit à l’avortement en 1992 par un vote de 5 contre 4.

Travaillant pour l’administration Reagan en 1985, Alito a écrit dans une note que le gouvernement devrait dire publiquement dans une affaire d’avortement en cours “que nous ne sommes pas d’accord avec Roe v. Wade”. À peu près à la même époque, postulant pour une promotion, Alito a noté qu’il était “particulièrement fier” de son travail en faisant valoir “que la Constitution ne protège pas le droit à l’avortement”.

___

SOTOMAYOR

Sotomayor a rejoint le tribunal en 2009 avec pratiquement aucun dossier sur les questions d’avortement, mais a voté à plusieurs reprises en faveur du droit à l’avortement depuis lors. En septembre dernier, lorsque le tribunal a autorisé l’entrée en vigueur de la loi restrictive sur l’avortement du Texas, Sotomayor a accusé ses collègues de “se mettre la tête dans le sable”. Elle était majoritaire dans les cas des cliniques d’avortement au Texas et en Louisiane.

Le mécontentement de Sotomayor face à la récente décision du tribunal du Texas était évident lors d’une apparition virtuelle qu’elle a faite. “Je ne peux pas changer la loi du Texas, mais vous le pouvez”, a-t-elle déclaré.

___

KAGAN

Kagan a également voté à plusieurs reprises en faveur du droit à l’avortement en plus de 11 ans en tant que juge. Elle est également sans doute la voix la plus cohérente de la cour en plaidant pour l’importance de respecter les précédents et on peut s’attendre à ce qu’elle essaie de persuader ses collègues de ne pas abandonner les protections constitutionnelles pour l’avortement.

Kagan était dans la majorité lorsque le tribunal a annulé les restrictions du Texas et de la Louisiane sur les cliniques d’avortement. Plus récemment, Kagan a qualifié la nouvelle loi sur l’avortement du Texas de “manifestement inconstitutionnelle” et de “conflit clair et incontesté avec Roe et Casey”.

Kagan s’était déjà attaqué à la question de l’avortement avant de devenir juge. Alors qu’elle travaillait à la Maison Blanche de Clinton, elle était co-auteur d’une note qui exhortait le président, pour des raisons politiques, à soutenir une interdiction de l’avortement tardif proposée par les républicains au Congrès, tant qu’elle contenait une exception pour la santé de la femme. . En fin de compte, le président George W. Bush a signé une interdiction similaire de l’avortement tardif sans exception sanitaire. La Cour suprême l’a confirmé.

___

LE JUGE NEIL GORSUCH

Gorsuch a peut-être le dossier le plus court sur l’avortement parmi les neuf juges. Il était dans la majorité permettant à la loi restrictive sur l’avortement du Texas d’entrer en vigueur. En dissidence en 2020, il aurait confirmé les restrictions des cliniques d’avortement de la Louisiane. En tant que juge de la cour d’appel avant de rejoindre la Cour suprême en 2017, Gorsuch a exprimé sa dissidence lorsque ses collègues ont refusé de reconsidérer une décision qui empêchait le gouverneur de l’Utah, Gary Herbert, de couper le financement de la branche d’État de Planned Parenthood. Mais Gorsuch a insisté lors de son audience de confirmation au Sénat sur le fait qu’il était préoccupé par les questions de procédure, et non par le sujet. “Je me fiche de savoir si l’affaire concerne l’avortement, les gadgets ou quoi que ce soit d’autre”, a-t-il déclaré.

___

LE JUGE BRETT KAVANAUGH

Le nom de Kavanaugh a été ajouté à la liste restreinte des candidats à la Cour suprême du président Donald Trump peu de temps après que Kavanaugh se soit rangé du côté de l’administration dans une affaire d’avortement en 2017. Trump l’a choisi pour le tribunal l’année suivante. En tant que juge, Kavanaugh s’est opposé à la décision de la Louisiane et a voté pour permettre à la nouvelle loi du Texas d’entrer en vigueur, bien qu’il ait adopté une position moins absolutiste que certains de ses collègues conservateurs. Dans le cas de la Louisiane, par exemple, Kavanaugh a écrit que plus d’informations étaient nécessaires sur la façon dont les restrictions de l’État sur les cliniques affecteraient les médecins qui pratiquent des avortements et a semblé suggérer que son vote pourrait changer en connaissant ces informations.

Les écrits les plus complets de Kavanaugh sur l’avortement sont survenus alors qu’il était juge à la cour d’appel fédérale de Washington. L’administration Trump avait fait appel d’une décision d’un tribunal inférieur lui ordonnant d’autoriser une immigrante enceinte de 17 ans sous sa garde à se faire avorter. La politique de l’administration était de refuser d’aider ces mineures à se faire avorter pendant leur détention.

Kavanaugh faisait partie d’un panel de trois juges qui a reporté l’avortement, arguant que les fonctionnaires devraient disposer d’une fenêtre limitée pour transférer le mineur hors de la garde du gouvernement aux soins d’un parrain. Elle pourrait alors se faire avorter sans l’aide du gouvernement. La cour d’appel plénière a par la suite annulé la décision et l’adolescente a obtenu un avortement. Kavanaugh a qualifié cette décision de non conforme aux “nombreuses opinions majoritaires de la Cour suprême qui ont confirmé à plusieurs reprises des réglementations raisonnables qui n’imposent pas un fardeau indu sur le droit à l’avortement reconnu par la Cour suprême dans Roe c. Wade”.

Kavanaugh a été critiqué par certains conservateurs pour ne pas aller aussi loin qu’une collègue, la juge Karen Henderson, qui a déclaré sans ambiguïté qu’un immigrant aux États-Unis illégalement n’a pas droit à un avortement. Lors de son audience de confirmation devant la cour d’appel, Kavanaugh a esquivé les questions sur ses propres convictions personnelles sur Roe.

Kavanaugh a voté pour autoriser l’entrée en vigueur de la loi texane en septembre dernier, mais lors des plaidoiries en novembre, il a semblé avoir des doutes sur sa nouvelle structure et sur la question de savoir si cela conduirait à une série de lois imitatrices sur l’avortement et d’autres droits protégés par la Constitution.

___

LA JUSTICE AMY CONEY BARRETT

Le seul vote public de Barrett à la Cour suprême concernant l’avortement était de permettre à la loi du Texas sur les « battements de cœur fœtaux » d’entrer en vigueur. Elle a également voté deux fois en tant que juge de la cour d’appel pour reconsidérer les décisions qui bloquaient les restrictions à l’avortement dans l’Indiana.

En 2016, peu de temps avant l’élection qui mettrait Trump au pouvoir, elle a expliqué comment elle pensait que la loi sur l’avortement pourrait changer si Trump avait la possibilité de nommer des juges. «Je… ne pense pas que le cas principal – le noyau de Roe soutenant que, vous savez, les femmes ont le droit à un avortement – ​​je ne pense pas que cela changerait», a déclaré Barrett, alors professeur de droit à Notre Dame. Elle a déclaré que les limites sur ce qu’elle a appelé «les avortements très tardifs» et les restrictions sur les cliniques d’avortement seraient plus susceptibles d’être respectées.

Barrett a également une longue histoire d’opposition personnelle au droit à l’avortement, co-auteur d’un article de révision de la loi de 1998 qui disait que l’avortement est “toujours immoral”. Lors de son audience de 2017 pour être juge à la cour d’appel, Barrett a déclaré dans un témoignage écrit: “Si je suis confirmé, mon point de vue sur cette question ou sur toute autre question n’aura aucune incidence sur l’exercice de mes fonctions de juge.”

Bien que Barrett ait autorisé l’entrée en vigueur de la loi du Texas, elle s’est jointe à Kavanaugh lors des plaidoiries pour soulever des questions sceptiques sur sa structure, poser des questions sur les dispositions de la loi qui obligent les fournisseurs à lutter contre les poursuites une par une et, a-t-elle dit, ne permettent pas leur Constitution droits d’être “entièrement diffusés”.

Mark Sherman et Jessica Gresko, Associated Press