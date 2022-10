Opinions divisées à Moscou après l’escalade du Kremlin dans la guerre en Ukraine | Nouvelles du monde

Sur le boulevard Ukrainsky ou ukrainien de Moscou, la statue de l’un des poètes ukrainiens les plus célèbres du XIXe siècle, Lesya Ukrainka, regarde avec bienveillance à travers l’espace ouvert vers l’imposant hôtel Ukraine.

Ce petit morceau de géographie de Moscou témoigne de la manière dont tant de personnes en Russie considèrent l’Ukraine – presque comme faisant partie de leur identité. Cela semble certainement être la façon dont le président russe voit les choses.

Ukrainsky ou boulevard ukrainien de Moscou



La gare ferroviaire voisine, Kievskaya, était la voie ferrée directe vers Kyiv.

Plus maintenant.

Sur le côté d’un banc, en peinture blanche, il y a les mots ‘Non à la guerre’. C’est à peu près toute l’opposition visible que vous verrez dans la rue ces jours-ci, l’étrange graffiti.

Masha, qui promène son chien près de la statue, s’énerve quand je lui pose des questions sur l’Ukraine. “Je suis vraiment, vraiment triste.

“Nous en avons déjà pleuré tant de fois avec nos amis.

“J’ai des amis qui vivent à Kyiv et je les surveille toujours.”

Elle est en train d’expliquer à quel point de nombreux Russes subissent un lavage de cerveau lorsqu’une autre promeneuse de chiens Olga l’interrompt.

“Ne nous demandez pas ce que nous pensons”, me dit Olga.

“L’Ukraine a explosé, la Russie a explosé.”

C’est un fouillis confus de plaintes et d’accusations, où les États-Unis, l’UE et, étonnamment, l’Autriche, sont les principaux coupables. “Nous avons seulement l’impression d’être tous tués parce que, dans l’ensemble, nous sommes un seul peuple.”

Olga ne croira pas que c’est la Russie qui vient de bombarder des villes à travers l’Ukraine jusqu’à ce que je lui assure que le président Poutine vient de le déclarer, en réponse à l’attaque du pont de Kertch.

« C’était sa réponse à l’attaque du pont ? demande-t-elle en prenant note. “D’accord. C’est la bonne réponse.”

Le ton de la télévision d’État et des principaux talk-shows d’aujourd’hui était informatif et non festif. Comme si la Russie prenait ces frappes à bras-le-corps, les victimes civiles à peine évoquées.

L’accent était mis ici sur le fait qu’il s’agissait d’attaques contre des infrastructures énergétiques et des objets militaires ; que pour la Russie, c’était mission accomplie.

La télévision d’État russe a rendu compte des attentats



“Ce qui est diffusé à la télévision d’État… c’est de la folie. Du pur fanatisme”, dit Dmitry, que nous rencontrons en marchant sur le boulevard avec son frère qui s’apprête à partir pour le Kazakhstan.

“La population russe est coupée de tout autre moyen d’information et des gens comme moi qui utilisent des VPN et naviguent en dehors des médias russes, nous voyons des images absolument différentes, des images horribles.”

Je lui demande pourquoi il pense que tant de personnes sont prêtes à suivre tout ce que leur président dit si aveuglément.

“Malheureusement, je ne pense pas connaître mes compatriotes aussi bien que je le pensais”, répond-il.