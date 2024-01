Opinions des principaux experts sur la décision de la Cour internationale de justice sur les opérations israéliennes à Gaza (Afrique du Sud contre Israël, affaire de la Convention sur le génocide)

Avant la décision de la Cour internationale de Justice de vendredi, nous avons demandé à plusieurs experts éminents s’ils voulaient bien nous faire part de leur point de vue sur l’ordonnance judiciaire une fois qu’elle serait rendue. Ce qui suit présente leur point de vue sur la décision rendue aujourd’hui par la CIJ dans l’affaire Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël).

Vous pouvez également lire l'analyse initiale de la commande par Just Security ici.

Todd Buchwald, ancien coordonnateur spécial et ambassadeur du Bureau de justice pénale mondiale du Département d’État américain :

Il faudra du temps pour bien digérer ce matin commande. Cependant, sur la question la plus importante, la Cour a refusé d’accorder à l’Afrique du Sud ce qu’elle avait demandé : une mesure provisoire stipulant que « l’État d’Israël suspendra immédiatement ses opérations militaires à l’intérieur et contre Gaza ».

L’Afrique du Sud avait fait valoir que l’imposition d’une telle exigence suivrait le modèle que la Cour avait utilisé lors de la phase des mesures provisoires de l’affaire. Ukraine c. Russieoù la Cour a en effet ordonné à la Russie de « suspendre immédiatement les opérations militaires qu’elle [had] commencé sur le territoire de l’Ukraine. Mais la Cour s’est montrée aujourd’hui bien plus prudente. Il a déclaré qu’Israël devrait prendre toutes les mesures en son pouvoir pour empêcher la commission de tous les actes de génocide énumérés aux paragraphes (a) à (e) de l’article II de la Convention. Convention sur le génocide. Mais il était très clair – voir paragraphe 78 – que l’ordonnance d’aujourd’hui ne s’applique que dans la mesure où ces actes pourraient être perpétrés dans une intention génocidaire. Autrement dit, la Cour a catégoriquement fait pas ordonner à Israël de cesser ses opérations militaires. Dans le même temps, il a refusé d’adopter la formulation proposée par l’Afrique du Sud, selon laquelle la Cour aurait ordonné à Israël de « s’abstenir » de commettre des actes de génocide, ce qui impliquerait qu’Israël avait déjà commis de tels actes, et a simplement déclaré qu’Israël devait « empêcher » » De tels actes – ce qui, après tout, est de toute façon l’obligation d’Israël et de tous les autres États en vertu de la Convention sur le génocide.

Même si cela peut décevoir les partisans de l’Afrique du Sud, je pense que la Cour a eu raison de faire preuve de retenue, surtout si l’on considère la nature de la phase des mesures conservatoires dans une affaire comme celle-ci. Selon la jurisprudence de la Cour, le but des mesures conservatoires est de préserver les droits des parties en attendant la décision finale de la Cour sur le fond de l’affaire. Toutefois, en vertu de cette jurisprudence, la Cour peut indiquer des mesures conservatoires sur la simple démonstration que les droits revendiqués par le demandeur sont « plausibles ». C’est une norme assez basse. On pourrait par exemple le comparer à la norme analogue qui les tribunaux appliquent en vertu du droit national américain pour décider d’imposer ou non une injonction préliminaire, les parties demandant une telle injonction devant démontrer qu’elles ont « des chances d’obtenir gain de cause » sur le fond.

En particulier parce que la norme est si basse, il est important que la Cour prenne en compte le préjudice potentiel aux droits non seulement de la Partie qui demande les mesures provisoires, mais également de la Partie à laquelle les mesures provisoires seraient imposées. Cela découle du fait que, même si l’on admet que l’argument du demandeur selon lequel le défendeur a violé ses obligations est « plausible », l’argument du défendeur selon lequel il n’a pas violé ses obligations peut être tout aussi plausible, ou il peut même être plus plausible, ou encore cela peut même être probable.

Compte tenu du faible niveau de « plausibilité » et de l’écart entre la plausibilité et le niveau de certitude beaucoup plus élevé auquel le demandeur devra finalement satisfaire pour établir que le défendeur a violé son obligation lorsque la Cour examinera l’affaire sur le fond, il incombe d’autant plus à la Cour de prendre en compte — et de ne pas porter injustement préjudice — aux droits et intérêts du défendeur. Cela semble être particulièrement vrai dans une affaire comme la présente affaire, à la lumière de l’écart entre la « plausibilité » et le niveau particulièrement élevé que la Cour a fixé. gouverné s’applique avant de pouvoir conclure qu’un État est responsable du génocide – c’est à dire., que pour qu’un type de comportement soit accepté comme preuve de l’existence d’une intention génocidaire, il doit être « le seulement déduction qui pourrait raisonnablement être tirée des actes en question.

Pour sa part, la Cour n’a pas dit grand-chose spécifiquement sur les droits israéliens qui devaient être protégés contre un préjudice injuste. Néanmoins, la logique évidente est qu’il pensait qu’Israël avait le droit de défendre son territoire et sa population à la suite des horribles attentats du 7 octobre. Ce n’est pas sans rapport avec cela que la Cour a semblé faire tout son possible pour exprimer sa profonde préoccupation quant au sort des otages du 7 octobre et pour appeler à leur libération immédiate et inconditionnelle.

Rien de tout cela ne signifie qu’Israël ou l’Afrique du Sud seront satisfaits ou mécontents de tous les éléments de l’ordre et rien de tout cela ne précise particulièrement ce qui se passera ensuite. Mais l’ordonnance de la Cour semble inextricablement liée à la reconnaissance du droit permanent d’Israël à se protéger des menaces émanant de Gaza. L’importance de cette reconnaissance ne doit pas être négligée.

Janina Dill, Chaire Dame Louise Richardson en sécurité mondiale à la Blavatnik School of Government, membre du Trinity College et codirectrice de l’Oxford Institute for Ethics, Law, and Armed Conflict :

Presque comme si elle savait que des milliers de personnes écoutaient, qui ne parlent normalement pas le droit international, la présidente de la CIJ, la juge Joan Donoghue, a souligné à plusieurs reprises aujourd’hui que la Cour n’était « pas appelée à établir l’existence de violations de la Convention sur le génocide ». Au lieu de cela, la Cour a déclaré au monde qu’il n’était pas invraisemblable que les opérations militaires israéliennes à Gaza et le siège de la bande de Gaza qui durait depuis des mois violaient la Convention. La Cour n’a pas non plus jugé invraisemblable que les déclarations publiques de hauts responsables politiques israéliens constituent une incitation au génocide. Il s’agit d’un reproche important à l’encontre d’un pays démocratique qui prétend parfois avoir l’armée la plus morale du monde. C’est également un reproche aux dirigeants mondiaux qui ont anticipé les délibérations juridiques en déclarant que l’affaire sans mérite ou sans fondement ou qui soutiennent que le respect par Israël du droit international peut être assumé parce que c’est une démocratie.

Génocide devrait être une accusation invraisemblable. Qu’est-ce qui s’ensuit pour que ce ne soit pas le cas ? Toutes les hautes parties contractantes à la Convention sur le génocide ont des devoirs de prévention. Les gouvernements qui fournissent des armes à Israël ont été avertis qu’ils contribuaient à ce qui pourrait vraisemblablement être un acte internationalement illicite très grave. L’impératif moral de s’en remettre à l’autorité de la Cour, le risque juridique potentiel lié au soutien d’actes qui violent de manière plausible la Convention sur le génocide et les implications stratégiques d’être perçu comme tel devraient suffire à l’administration Biden pour opérer un changement de cap radical. Au minimum, la mise en œuvre de toutes les mesures provisoires devrait être une condition avant que les États-Unis, ou tout autre pays, n’envisagent un soutien militaire ou diplomatique supplémentaire à Israël.

Est-ce qu’aujourd’hui fera une différence dans la façon dont Israël mène la guerre à Gaza ? Comme on pouvait s’y attendre, la Cour n’a pas ordonné un cessez-le-feu. Il n’a pas non plus précisé de prescriptions pour la conduite des hostilités, hormis le fait qu’elles ne doivent pas violer la Convention sur le génocide. La Cour a également rappelé à toutes les parties de se conformer au droit international humanitaire (DIH), ce qu’Israël prétend déjà faire, une affirmation déjà largement contestée. Dans son réaction Selon la Cour, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu semblait déterminé à maintenir le cap, mais il pourrait désormais faire face à une plus grande opposition intérieure. Il a nourri l’idée selon laquelle les institutions des Nations Unies sont biaisées, mais la CIJ n’est pas un organe politique et elle a décidé à la quasi-unanimité. De plus, le juge ad hoc d’Israël Aaron Barak a voté en faveur de deux mesures provisoires, notamment qu’Israël doit prendre « des mesures immédiates et efficaces pour garantir la fourniture des services de base et de l’aide humanitaire dont il a un besoin urgent ». Se conformer à cette exigence nécessite qu’Israël prenne des mesures concrètes pour accorder une aide bien plus importante qu’elle ne le fait actuellement. La Cour a semblé particulièrement sérieuse au sujet de cette demande lorsque Donoghue a amplifié les déclarations des acteurs humanitaires décrivant la catastrophe qui se déroulait à Gaza, rejetant, par omission, le contre-récit d’Israël selon lequel l’aide entre en jeu.

Israël doit rendre compte dans un mois et devra probablement se défendre contre le bien-fondé de l’accusation de génocide. Le seuil de preuve pour établir l’intention génocidaire sera alors beaucoup plus élevé, en particulier si le tribunal s’en tient au seuil qu’il a lui-même fixé dans Bosnie c. Serbie. La perspective d’un examen plus approfondi par la Cour reste néanmoins importante. Lorsqu’une affaire dépend de « l’intention » d’un État, il est facile d’oublier qu’il s’agit d’un agrégat d’états d’esprit de nombreuses personnes et il y a probablement de nombreuses voix en Israël qui ne sont pas d’accord avec la ligne d’action actuelle à Gaza. Ces voix israéliennes ont un argument nouveau et fort pour expliquer pourquoi faire preuve de retenue et lever le siège est non seulement moralement juste et juridiquement nécessaire, mais éminemment dans l’intérêt d’Israël.

Chile Eboe-Osuji, juriste international émérite à la Lincoln Alexander School of Law de la Toronto Metropolitan University ; ancien 4ème Président de la Cour Pénale Internationale :

La décision provisoire de la CIJ rendue ce matin est éminemment sage à tous égards. Il doit être pleinement mis en œuvre dans l’intérêt de l’humanité que nous partageons tous.

Les juristes soumettront la décision au traitement habituel d’analyses approfondies, considérant les valeurs et les défauts et ce que l’avenir peut ou non réserver au fond de l’affaire. Ce devrait également être l’occasion de réfléchir sur le rôle de…