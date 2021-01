Laissons Jimmy Johnson nous dire à quoi fait face Urban Meyer maintenant que le triple entraîneur du championnat universitaire saute dans la NFL pour entraîner les Jaguars de Jacksonville.

«L’opportunité est là», a déclaré Johnson à USA TODAY Sports. «Urban est un bon entraîneur de football intelligent, très organisé. Ils ont beaucoup de choix au repêchage, beaucoup de place pour le cap. Mais vous devez choisir les bons joueurs. Et vous devez obtenir un excellent encadrement. »

Pour mon argent, personne n’est plus qualifié que Johnson pour évaluer si Meyer – qui a remporté deux titres nationaux en Floride et un autre à Ohio State – peut réussir dans la NFL. Johnson en 1989 a fait le saut en tant qu’entraîneur de championnat à l’Université de Miami (Floride) pour faire revivre les Cowboys opprimés de Dallas. Dallas a remporté des Super Bowls consécutifs sous Johnson, puis a remporté un troisième titre sous Barry Switzer avec une équipe construite par Johnson, élue l’année dernière au Pro Football Hall of Fame.

Johnson connaît l’attrait de Meyer, 56 ans, qui peut utiliser le choix n ° 1 du repêchage de la NFL pour construire les Jaguars autour du quart-arrière de Clemson Trevor Lawrence.

Il connaît également les pièges.

Pour chaque cas comme celui de Johnson d’un entraîneur essayant de réussir dans la NFL après avoir fait sa marque au niveau collégial, il y a plusieurs flops. Pensez à Chip Kelly, Dennis Erickson, Greg Schiano et pire que tout, Bobby Petrino, qui n’a même pas terminé sa seule saison avec les Falcons (3-10) en 2007.

Même l’entraîneur de l’Alabama, Nick Saban, qui vient de remporter un septième titre national record lundi soir, s’est enflammé en deux saisons avec les Dolphins (15-17) en 2005-06.

Johnson, un analyste de Fox Sports, a parlé à Meyer «trois ou quatre fois» alors que l’entraîneur envisageait le déménagement potentiel. Johnson ne prédira pas si Meyer réussira et ne divulguera pas les détails de leurs conversations.

Mais voici les facteurs de swing qui, je pense, pourraient faire la différence:

– Choisir les bons joueurs. Rédaction de Lawrence avec le premier choix sera le geste le plus facile que Meyer puisse faire. Lawrence est un talent phénoménal qui coche toutes les cases, y compris les actifs incorporels tels que le leadership et l’équilibre. Après Lawrence, cependant, les mouvements que Meyer et le prochain GM des Jaguars (l’ancien directeur général des 49ers Trent Baalke a servi d’intérim depuis le licenciement de Dave Caldwell en novembre), seront critiques. Le projet de capitale ne peut pas être gaspillé. L’important plafond salarial qui permettra aux Jaguars d’être peut-être les plus grands acteurs de l’agence libre en 2021, alors qu’ils devraient avoir quelque part dans le voisinage de 50 millions de dollars en chambre sous un plafond qui pourrait s’établir à environ 175 millions de dollars. par équipe. Payez le bon montant aux bons joueurs et cela peut aller loin dans l’établissement de la bonne base. Mais avec un bassin de salaire de recrue, le repêchage est encore meilleur pour en avoir pour son argent à long terme. Un avantage pour le repêchage que Johnson possédait lors de sa transition il y a une génération et qui devrait s’appliquer à Meyer: la familiarité avec les joueurs qu’il a recrutés, entraînés et / ou repérés et entraînés.

– Survivre à la mouture de la NFL. Meyer est sans aucun doute motivé, mais il a également cité des raisons de santé et de famille après sa démission dans l’État de l’Ohio et avant cela, en Floride. Apparemment, ces questions ne sont plus sur la table. Après tout, le travail au niveau de la NFL est beaucoup plus consommateur pour les entraîneurs – en particulier ceux chargés du pouvoir du personnel – que pour le niveau universitaire. Bien sûr, les normes et les exigences varient en ce qui concerne la façon dont les entraîneurs individuels gèrent leur boutique, mais Johnson a laissé une forte impression en déclarant: «Au niveau de la NFL, c’est 24/7 pendant 12 mois.

– Piliers de soutien. Naturellement, un examen approfondi se concentrera sur la capacité de Meyer à développer Lawrence. Pourtant, c’est un élément essentiel d’une image beaucoup plus large. Un élément attrayant du travail des Jaguars est le propriétaire de l’équipe progressiste Shad Khan, dont les antécédents (et les nombreuses activités non-NFL) ont été d’embaucher ceux qu’il considère comme les bonnes personnes et de leur permettre de faire leur travail. Non, cela n’a pas tout à fait fonctionné avec Tom Coughlin qui dirigeait la série. Mais avec Khan également investi dans le développement de l’empreinte commerciale de la franchise (y compris l’empreinte internationale à Londres), c’est une philosophie qui pourrait bien fonctionner pour Meyer – s’il est soutenu à un niveau élevé avec son équipe d’assistants. On ne sait pas qui Meyer utilisera pour diriger sa défense et qui est en ligne pour d’autres rôles importants. Pourtant, les ramifications pourraient être décisives. Et vous penseriez qu’il chercherait à inclure des assistants ayant une expérience dans la NFL.

Le personnel des Cowboys de Johnson comprenait cinq assistants qui sont devenus entraîneurs en chef avec des résultats mitigés. Rappelez-vous, Norv Turner, Dave Wannstedt et Butch Davis venaient de l’arbre de Johnson. Pourtant, il n’a pas tardé à mentionner l’impact de son entraîneur de ligne offensive sous le radar, Tony Wise, qui a construit la meilleure ligne offensive de la NFL avec deux choix de troisième ronde, un choix de septième ronde et deux agents libres non repêchés. Johnson a déclaré: « C’est un peu de coaching. »

Le temps nous dira si Meyer peut laisser une marque similaire à celle de Johnson qui a été si rare. Avec les Jaguars, l’opportunité pour Meyer s’accompagne des avantages intégrés d’un choix n ° 1 à utiliser sur le quart-arrière de la franchise et d’une grande marge de manœuvre sous le plafond salarial. Que peut-il faire avec ça?

Le monde de la NFL a hâte de le découvrir.