Opinion: Verdict de Rittenhouse conforme aux efforts de la droite pour détruire la démocratie

L’acquittement de toutes les accusations de Kyle Rittenhouse, qui a assassiné deux personnes avec son fusil AR-15 lors d’une manifestation de Black Lives Matter l’été dernier à Kenosha, Wisconsin, est alarmant à plusieurs niveaux.

Que Rittenhouse lui-même soit ou non un suprémaciste blanc, il a certainement été exalté par les conservateurs de droite et les organisations suprémacistes blanches comme une icône de leurs mouvements politiques.

Colin Kaepernick a répondu au verdict en tweetant que « La suprématie blanche ne peut pas être réformée ».





Certes, j’en conviens, un système de valeurs de la suprématie blanche, en fait une anxiété de la suprématie blanche, sous-tend ce verdict. Cependant, nous devons également expliquer ce que signifie affirmer que la suprématie blanche était au cœur de ce verdict en examinant les implications un peu plus larges du verdict. Nous devons examiner les implications plus larges de ce verdict en termes de travail qu’il a accompli pour éroder les structures démocratiques et donner à la suprématie blanche une licence, de l’énergie et de l’oxygène dans un domaine quelque peu différent au-delà de la loi.

Replaçons ce verdict dans le contexte de l’histoire récente depuis la défaite de Donald Trump à l’élection présidentielle de novembre dernier.

Eh bien, commençons par là. La suprématie blanche, affirme une analyse courante et convaincante, a structuré la société américaine depuis sa création. Les politiques et les structures juridiques, gouvernementales et économiques de la nation sont et ont été influencées par le racisme blanc. La présidence de Trump s’est particulièrement pliée à cette réalité, jouant – et s’attaquant – à l’anxiété raciale générale de l’Amérique blanche à propos de la perte de ses privilèges et de tous les avantages liés à la blancheur.

Lorsque Trump a perdu la Maison Blanche, une perte largement attribuée à une recrudescence de la participation électorale noire, en particulier en Géorgie, l’inquiétude s’est répandue parmi les éléments de l’Amérique blanche que la Maison Blanche ne serait plus blanche, qu’elle ne continuerait pas pour appliquer et maintenir le privilège blanc. Ainsi, des soi-disant « insurgés » ont pris d’assaut le Capitole le 6 janvier pour interrompre la transition pacifique au pouvoir vers l’administration Biden-Harris et maintenir Trump au pouvoir. Je dis ce qu’on appelle les « insurgés », car comme je l’ai écrit précédemment pour PoliticusÉtats-Unis, les qualifier d’insurrectionnels suggère qu’ils voulaient renverser un ancien ordre enraciné alors qu’ils voulaient maintenir l’ordre racial américain.

Après avoir perdu la présidence, la droite a alors entrepris, avec une grande intensité, de tenter de démanteler l’État lui-même en tant que structure démocratique qui fait et applique les lois et défend les droits civils pour tous.

Une fois que les non-Blancs ont montré qu’ils pouvaient se prévaloir du système de gouvernement démocratique, qu’il n’était plus un outil pour maintenir la suprématie blanche et l’inégalité en général par des moyens politiques et légalistes, eh bien, alors, cela devait disparaître. Le système avait perdu son utilité.

Et c’est ce que nous avons vu maintenant. Républicains, extrémistes de droite et suprémacistes blancs se bousculent pour utiliser les outils de la démocratie pour la démanteler.

Pensez simplement à la vague de lois sur la suppression des électeurs qui déferle sur les législatures des États. En Géorgie, il est désormais illégal de partager de l’eau avec quelqu’un qui fait la queue pour voter !

Mais même cette législation est douce par rapport aux efforts visant à démanteler l’État, le gouvernement, et à installer l’autorité et l’application de la loi entre les mains des particuliers eux-mêmes.

Cette tactique de plus en plus répandue, nous l’avons vu assez clairement dans la récente législation anti-avortement du Texas. Comme nous en avons tous beaucoup entendu parler maintenant, les républicains ont rédigé la loi de telle manière que l’État ne joue aucun rôle dans l’application de la loi. Au contraire, la loi autorise « toute personne » qui ne travaille pas pour le gouvernement de l’État ou de la ville à intenter une action civile contre quiconque pratique ou aide et encourage la pratique d’un avortement. Aucun fonctionnaire de l’État n’est autorisé à faire appliquer la loi et l’État ne doit jouer aucun rôle.

Cette législation du Texas, un exemple d’utilisation des outils de la démocratie pour détruire l’État démocratique et l’État de droit lui-même, pour légiférer sur sa destruction, est cohérente avec la montée de l’autodéfense dans tout le pays (dont j’ai déjà parlé ici et ici) et, surtout, avec le verdict Rittenhouse.

À toutes fins utiles, les républicains et les extrémistes de droite rejettent la valeur et l’autorité d’un gouvernement démocratiquement élu qui représente la volonté du peuple. Leurs comportements suggèrent qu’ils rejettent la validité du concept même d’un gouvernement qui incarne et représente la volonté de la majorité, cherchant plutôt à habiliter, voire à suppléer, une minorité d’individus indépendants de l’État pour faire respecter et imposer leurs propres croyances aux Américains. majorité. Ils cherchent à subvertir, voire à éliminer l’État lui-même une fois qu’il s’avère que les personnes de couleur pourraient participer en grand nombre.

Ainsi, même s’il est certain que les efforts pour maintenir la suprématie blanche sont au cœur des efforts pour détruire le gouvernement démocratique (selon les mots de Steve Bannon, pour « déconstruire l’État administratif »), il vaut également la peine d’exprimer ce qui se passe en termes de destruction de la démocratie.

Les Américains blancs ont parfois du mal à comprendre que le racisme, ou la suprématie blanche, ne sert pas réellement leurs intérêts politiques et économiques (comme Heather McGhee dans Notre somme : ce que le racisme coûte à tout le monde et comment nous pouvons prospérer ensemble et Jonathan Metzl dans Mourir de blancheur : comment la politique du ressentiment racial tue le cœur de l’Amérique l’ont démontré de manière convaincante, pour ne citer que deux exemples).

Comprendre que la législation telle que nous la voyons au Texas et les verdicts que nous voyons dans l’affaire Rittenhouse menacent, voire nous privent de nos droits démocratiques et nous privent de notre pouvoir, peuvent aider l’Amérique blanche à comprendre la violence qu’elle permet et encourage non seulement contre les autres mais contre lui-même.

Nous, à peau blanche, devons abandonner le langage du « navire allié » et reconnaître nos enjeux, notre profonde solidarité et notre intérêt commun, dans la lutte pour la démocratie et contre la suprématie blanche.

Le verdict de Rittenhouse est un élément de cette campagne plus large visant à détruire la démocratie et à dynamiser la suprématie blanche en soi-disant « autonomisant » l’individu contre l’État démocratique.