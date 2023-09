Opinion : Une alternative présidentielle de 2024 souhaitera de nombreux électeurs

Note de l’éditeur : Joe Lieberman, un indépendant, est un ancien sénateur américain qui a représenté le Connecticut de 1989 à 2013. Il était le candidat démocrate à la vice-présidence lors de l’élection présidentielle de 2000. Les opinions exprimées dans ce commentaire sont les siennes. Voir plus d’opinions sur CNN.





CNN

—



Lorsque Ralph Nader s’est présenté à la présidence en 2000, il a présenté une justification simple pour une candidature qui contribuerait en fin de compte à « gâcher » l’élection du candidat démocrate que j’avais le privilège de rejoindre avec Al Gore. Pour Nader, les deux partis étaient idéologiquement indiscernables.

Cet argument était sans fondement. Il y avait des différences politiques significatives entre la coalition George W. Bush-Dick Cheney – qui a fini par être victorieuse, en partie grâce à Nader – et la nôtre. Pour Nader, il ne s’agissait pas vraiment du « duopole bipartite », comme il l’a inventé. Il s’agissait de sa volonté de pousser Gore et le Parti démocrate vers la gauche.

Aujourd’hui, bien entendu, personne ne peut raisonnablement affirmer que les deux partis ne sont pas idéologiquement distincts. Le principal problème à Washington, DC, est qu’ils sont trop divisés pour faire grand-chose.

Même si la majorité des Américains aspirent à l’époque où Républicains et Démocrates travaillaient ensemble pour trouver des solutions bipartites aux grands problèmes, de nombreux membres du Congrès refusent de travailler ensemble sur l’immigration, le plafond de la dette et d’autres questions cruciales pour la nation, même lorsque le bipartisme est la priorité. moyen de restaurer notre prospérité et notre sécurité communes. En effet, aujourd’hui, alors que les Républicains contrôlent la Chambre et les Démocrates le Sénat, le bipartisme est le seul moyen d’adopter une législation.

Même s’il ne sera pas simple de supprimer les divisions qui affligent notre système politique, une étape peut être franchie : elle commence par offrir aux électeurs une véritable alternative lors de l’élection présidentielle de 2024.

Le plus souvent, lorsque les Américains votent pour le président et le vice-président, leur bulletin de vote ne comporte que deux candidats viables : l’un nommé par le Parti démocrate et l’autre par le Parti républicain. Mais que se passerait-il s’ils disposaient d’une troisième option viable ?

Le processus pour ajouter cette troisième option viable est non seulement ardu et prend du temps, mais il varie d’un État à l’autre et dans le District de Columbia.

Aujourd’hui, No Labels, une organisation à but non lucratif que je co-préside, prépare le terrain pour une telle campagne en 2024. Depuis début 2022, notre équipe travaille avec diligence à travers le pays pour obtenir l’accès aux bulletins de vote pour un éventuel ticket No Labels, généralement en collectant un certain nombre de signatures de pétitions auprès des électeurs de chaque État.

Si nous réussissons, une liste d’unité – composée d’un démocrate et d’un républicain – pourrait être présentée aux électeurs juste à côté des candidats républicain et démocrate.

Nous considérons cela comme une police d’assurance pour le pays – une option à déployer si, et seulement si, les deux candidats des deux principaux partis ne parviennent pas à offrir aux électeurs un choix de candidats pour lesquels ils aimeraient voter ou une issue. les divisions partisanes qui dominent désormais dans la capitale nationale. Nous surveillerons constamment le sentiment des Américains à travers nos propres recherches et sondages, ainsi que des sondages publics, pour prendre cette décision.

Sur ce point et sur bien d’autres encore, les efforts de No Labels ne pourraient pas être plus différents de la campagne de « spoiler » lancée par Nader il y a vingt ans.

Premièrement, si No Labels prêtait ses bulletins de vote à une liste présidentielle, le candidat à la présidentielle serait un démocrate et le candidat à la vice-présidence serait un républicain, ou vice versa. En tant que tel, il séduirait certains électeurs qui autrement auraient pu voter pour le ticket démocrate, et d’autres électeurs qui auraient autrement pu voter pour le ticket républicain. Et cela séduirait encore d’autres électeurs qui n’auraient pas voté pour non plus.

Ces candidats seraient sélectionnés par un groupe diversifié et distingué de citoyens siégeant au sein d’un comité – et seraient ratifiés par les délégués qui se rassembleraient à la Convention nationale sans étiquette prévue pour avril 2024. Cette convention aura lieu environ six semaines après le 5 mars. Primaires du Super Tuesday, un jour qui, historiquement, a permis de clarifier qui seront les principaux candidats des partis.

Deuxièmement, l’effort de No Labels pour 2024 n’est pas conçu pour pousser les candidats démocrates vers la gauche ou les candidats républicains vers la droite. L’objectif est plutôt de forcer l’un ou les deux partis à faire appel à la majorité croissante de bon sens américaine. S’ils ne le font pas, notre ligne de scrutin créera l’ouverture pour un ticket pour l’unité qui le fera.

Selon un récent sondage de CNN, le nombre d’individus qui s’identifient comme indépendants est en augmentation, représentant désormais 41 % de l’électorat – contre seulement 28 % qui se décrivent comme démocrates et 31 % qui se décrivent comme républicains. Ces chiffres sont une preuve supplémentaire qu’il pourrait y avoir une voie potentielle vers la victoire pour un ticket indépendant en 2024.

Mais si une telle voie ne semble pas possible dans les mois à venir, No Labels se retirera et se concentrera plutôt sur le travail que nous avons accompli au cours de la dernière décennie pour élire et organiser les membres de la Chambre et du Sénat qui ont fait preuve de courage. pour atteindre l’autre côté de l’allée – y compris les membres du House Problem Solvers Caucus bipartisan.

Recevez notre newsletter hebdomadaire gratuite



Il semble que l’administration Biden commence déjà à reconnaître la nécessité de faire appel à la majorité de bon sens. Le président Joe Biden a récemment promulgué une mesure républicaine visant à annuler un projet de loi sur la criminalité à Washington, DC, réduisant les sanctions pour ceux qui commettent des crimes violents, et il a annoncé des politiques de contrôle des frontières plus strictes.

Nous espérons que les Républicains qui luttent pour l’investiture de leur parti comprendront également la nécessité d’aller au-delà de leur base au lieu de faire appel à des politiques qui divisent.

Au final, No Labels espère pas de devoir offrir notre ligne de vote à un groupe indépendant pour l’unité. Nous voulons que les parties reviennent à la raison. Mais à en juger par les réactions de colère et apocalyptiques des stratèges des deux partis à l’idée de la police d’assurance de No Labels, il est clair que les dirigeants des partis savent désormais qu’il pourrait y avoir un coût politique à ignorer la majorité de bon sens. Et c’est une raison d’espérer un avenir meilleur pour notre gouvernement et notre pays.